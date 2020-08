Analyysi: Juice-purkin pohjalta tiristetään viimeiset pisarat

Juice Leskisen kuolemasta on kulunut pian jo 14 vuotta, mutta hänestä tehdään kirjoja ja versioidaan esityksiä.

Suuaukko alaspäin ja toiveikas ravistus. Vieläkö sieltä purkin pohjalta valuisi muutama pisara?

Suomennettuna muun muassa mehua tarkoittavasta Juicesta tuli niin elimellinen osa Pauli Matti Juhani Leskistä, että viimeiset elinvuotensa hän oli virallisestikin etunimiltään Juhani Juice.

Se on kaiverrettu myös hänen hautakiveensä. Juice on maannut Tampereen Kalevankankaan hautausmaalla pian jo 14 vuotta, mutta lauluntekijä-kirjailija Leskinen tuntuu elävän ja hengittävän vielä tänä päivänä – ja siinä sivussa myös hänen nimellään ratsastavat taiteilijat.

Risainen elämä

Antti Heikkisen kirjoittama kattava Juice-elämäkerta Risainen elämä ilmestyi vuonna 2014, ja siihen perustuva Teppo Airaksisen ohjaama elokuva vuonna 2018.

Valkokankaalla Juicea esittänyt näyttelijä Riku Nieminen on kiertänyt konserttisaleja yhdessä Juice Originals -kokoonpanon kanssa, jossa on Juice Leskinen Slam- ja Grand Slam -yhtyeiden vanhoja soittajia. Karavaanin on tarkoitus kulkea taas ensi keväänä.

Hämeenlinnalainen näyttelijä Otto Kanerva on pukeutunut Juiceksi satoja kertoja ensin Taiteilijaelämää-musikaaleissa ja sitten Lasilliset Juicea -esityksessä, joka on nyt poistunut Tampereen Työväenteatterin TTT-klubin ohjelmistosta.

Kaksi tuoretta kirjaa

Juicea mehustetaan laulettuna, mutta myös kirjoitettuna. Tänä vuonna on ilmestynyt kaksikin kirjaa, jotka perustuvat Leskisen sanomisiin.

”Lippukassa kilisee, vaikka päätähti on poistunut näyttämöltä jo silloin, kun ensi kesän rippilapset vasta syntyivät.”

Kun taiteilija oli saapumassa 40 ikävuoden merkkipaalulle vuonna 1990, tamperelaiset radiotoimittajat Harri Tuominen ja Waldemar Wallenius haastattelivat häntä ja tekivät peräti 40-tuntisen radio-ohjelman.

Nyt nuo alkuperäiset, leikkaamattomat haastattelunauhat on purettu tekstiksi kansien väliin ja siitä on syntynyt kirja Juice puhuu – Kootut muistelmat. Nauhat eivät ole aiemmin tulleet sellaisinaan julkisuuteen.

Kesällä taas ilmestyi Linda Huhtisen toimittama Toisinajattelija – Näin lausui Leskinen, johon on koottu kokoelma Juicen haastatteluista ja kertomuksista napattuja sitaatteja. Leskisen kieli oli tunnetusti terävä ja piikikäskin sanailu yleisölle oli yksi tavaramerkeistä myös keikoilla.

70 vuotta

Leskisen pisaroita tiristetään, koska sille nähdään kysyntää.

Parin vuoden takainen Juice-elokuva nosti osaltaan taiteilijaa taas enemmän pintaan, ja yksi syy on myös se, että Leskisen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta.

Juice puree yhä kuin raaka viina makunystyröihin. Siksi laulut elävät varmaan ikuisesti.

Levyhyllynsä Juicella aikoinaan täyttänyt kansa myös selvästi haluaa kuulla niitä yhä livenäkin, eri muodoissa.

Lippukassa kilisee, vaikka päätähti on poistunut näyttämöltä jo silloin, kun ensi kesän rippilapset vasta syntyivät.

Tuotanto on niin laajaa ja yhä runsaasti esitettyä, että perikunnalle kertyy vuosittain kuusinumeroinen summa Teosto-euroja. Niiden jaosta on väännetty peistä Leskisen kuoleman jälkeen, mutta nyt niistä on päästy sopuun.

Vakan alla

Juice Leskinen oli tuottelias ja lahjakas taiteilija, jota voi sanoa hyvällä syyllä sanoa neroksi – ja hän tiesi sen itsekin.

Hän kehotti laulussaan pitämään kynttilää vakan alla, mutta ei tehnyt sitä aina itse. Itsekorostuksen määrä lisääntyi sitä mukaa mitä pidemmälle ura eteni.

Hän sanoi suurin piirtein niin, että jos hänet nostetaan jalustalle, ihmiset vain katkovat niskansa katsoessaan ylöspäin.

Sydänten satamat

Veneilystä kovasti pitänyt mies osasi selvästi luotsata lyyrisen paattinsa suomalaisten sydänten satamiin, ja siksi ihmiset haluavat yhä oman annoksensa Juicea.

Milloin tulee aika reivata purjeet lopullisesti ja antaa miehen levätä rauhassa? Vieläkö purkin pohjalta löytyy uutta tiristettävää? Tuoreustakuu saattaa ainakin olla liikaa toivottu.

Leskinen innostanee tekijöitä ainakin niin kauan kuin erilaisten Juice-johdannaisten lisäksi laulaa myös lippukassa.

Klovni heittää veivin, mutta jälkipolvi nauraa vielä – matkalla pankkiin. HÄSA

Lue lisää:

Kevyellä kynällä: Juicen ydinaseeton toive toteutui – Kyltti oli talossa myös Markku Rimpelän asuessa (23.2.2020)

”Jos Juice eläisi nyt, hän olisi räppäri” – Suomirokista kertovat elokuvat toistavat itku kurkussa suomalaisen musiikin tarinaa (30.12.2018)

Forssan kirkon täyttänyt Juice-kirkko tulee taas: ”Juice on tavallisen suomalaisen ihmisen ilmentymä” (6.11.2018)

”Boheemius nakersi Juicen neroutta” (1.12.2006)