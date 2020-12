Analyysi: Minimalismin mestari John Carpenter kertoo tarinoita ihmismielen rajamailta

Kauhu- ja scifi-elokuvien uranuurtaja John Carpenter on pioneeri, jonka teoksissa on syvyyttä enemmän kuin ensinäkemältä uskoisi. Fanien palvomaa rajua The Thing -elokuvaa vihattiin 1980-luvulla.