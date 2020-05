Anna ja Emil kuuntelevat joka aamu isovanhempien lähettämän videosadun – Kysyimme, miksi lapsille kannattaa lukea etenkin poikkeusaikoina

Koronarajoitusten vuoksi Sirkka-Liisa ja Keijo Lindholm ovat alkaneet pitää yhteyttä lastenlapsiinsa uudella tavalla. Iltaisin he lukevat videolle sadun, jonka lapset kuuntelevat aamulla herättyään. Ääneen lukeminen on hyvä tapa päästä lähelle lasta ja kuulla häntä. Lastenkirjallisuuden ammattilaisten mielestä ääneen lukemisesta on muutakin hyötyä. Katso lukuvinkit tämän jutun lopusta.