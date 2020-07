"Anthus, Cosiniuksen orja, on spermatykki!" – Antiikin seinäkirjoituksista on filosofia kaukana

Melkein kaikki säilyneet antiikin ajan roomalaiskirjoitukset ovat yläluokan miesten tekemiä. Poikkeuksena ovat Pompejin seinäkirjoitukset eli graffitot, joissa tavalliset ihmiset viestivät toisilleen.

Pompejilaiset tekivät töherryksiään kaikkiin mahdollisiin seinäpintoihin. Seiniltä löytyy runojen säkeitä, majatalojen ja ilotyttöjen hinnastoja, solvauksia ja pilakuvia, pelilautoja, vitsejä ja mainoksia.

– Kirjoitukset ovat varsin suorasukaisia, jopa räävittömiä ja rivoja, sanoo antiikintutkija ja alan opettaja Ari Saastamoinen.

– Ne antavat aika hyvän kuva siitä, mitä 2000 vuotta sitten ajateltiin. Niistä voi nähdä, että ihmiset olivat silloin aika samanlaisia kuin mekin.

Saastamoinen on kääntänyt liki 800 graffitoa kreikasta ja latinasta nykysuomeen ja julkaissut ne kirjana. Räävitöntä! Pompejilaisia graffiteja -kirjan (Gaudeamus) käännöksiin on säilytetty seinäkirjoitusten puhekielenomaisuus ja paikoin kömpelö tyyli.

– Kirjoitukset vaikuttavat syntyneen spontaanisti. Ne ovat vähän kuin internet tai somen statuspäivitys. Riittää, että on asiaa ja osaa kirjoittaa, Saastamoinen kuvailee.

Toisin kuin nykyajan seinäkirjoitukset, graffitojen tekemistä ei millään lailla paheksuttu.

Tuhkakerros säilytti seinäkirjoituksia

Italialaisessa Pompejin kaupungissa asui 10 000–20 000 ihmistä, parin turkulaislähiön verran. Kaupunki tuhoutui vuonna 79 Vesuvius-tulivuoren purkauksessa.

Pompeji unohtui pitkäksi aikaa 6–7 metriä paksun kivi- ja tuhkakerroksen alle. Ensimmäiset arkeologit tulivat paikalle vasta vuonna 1748.

– Pompejin rikkaat olivat todella rikkaita. Esimerkiksi suihkulähteen pronssipatsaan mukaan nimetty Faunin talo oli kooltaan 3 000 neliötä, samankokoinen kuin Aleksanteri Suuren kotitalo.

Pompejin varallisuus oli peräisin viinin ja oliiviöljyn kaupasta sekä villavaatteita valmistaneista vanuttamoista.

Kaupungissa oli jalkakäytävät ja päällystetyt kadut, monia teattereita ja kylpylöitä, ravintoloita sekä juomiseen ja syömiseen. Leipomoita oli kymmeniä, ja gastronomian kruunasi garum, käyneistä kaloista tehty kastike.

Kun tutkijat ovat kaivaneet esille Pompejin taloja ja esineitä, he ovat taltioineet noin 6 000 seinäkirjoitusta. Niiden säilyminen on ollut paksun tuhkakerroksen ansiota.

– Rappaukseen kirjoitettu viesti säilyy yleensä vain vähän aikaa. Pompejin seinäkirjoituksista osa on tuhoutunut tutkijoiden kaivaessa, mutta osa on jäljennetty piirtämällä tai myöhemmässä vaiheessa valokuvaamalla.

Eniten graffitoja on kaiverrettu ehkä vähän yllättävästi asuintalojen eteishallien ja huoneiden seiniin. Myös kaupungin urheilukentältä ja sen pylväikön ympäriltä sekä suuresta ilotalosta on löytynyt paljon tekstejä.

Suosituimmat aiheet ovat erilaiset solvaukset ja seksi.

”Chius, toivon että peräpukamasi hiertyvät, jotta niitä kirveltäisi pahemmin kuin niitä on kirvellyt!”

”Kun haluttaa – käy kiinni keittäjättäreen. Saathan hyödyntää!”

”Matrena on hyväperseinen”.

”Anthus, Cosiniuksen orja, on spermatykki!”

Tutkijat siivosivat törkeimpiä tekstejä

Ari Saastamoinen kertoo, että kun Pompejissa haluttiin pilkata toista, rima laskettiin hyvin alas, navan alle. Suosikkiherjaus oli kutsua jotakuta suuseksin antajaksi.

– Tietyt sanat ovat menettäneet konkreettisen merkityksensä. Esimerkiksi suuseksiin pakottaja irrumator tarkoittaa epämiellyttävää henkilöä, ja suomeksi vastaava olisi kusipää.

Härskeimmät tekstit ovat hämmentäneet tutkijoita niin paljon, että niitä on jopa salailtu.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa siivottiin törkeydet pois kokoelmasta, joka esitti yliopisto-opiskelijoille Pompejin kirjoituksia, Saastamoinen kertoo.

– Solvauksen ja vitsin erottaminen ei aina ole mahdollista. Esimerkiksi eteishallin seinään kaiverrettu ”Messius ei tosiaan nussinut täällä” tarjoaa useamman tulkinnan. Vitsin lisäksi se voi olla Messiuksen itsensä tekemä sarkastinen kommentti muiden seksikerskailuihin. Teksti voi olla myös Messiuksen pilkkaamista.

Myös seuraavat on tulkittu erilaisiksi solvauksiksi.

”Terveisiä Minus Carpukselle: sä turpoot”.

”Brutus on koira”.

”Crispinuksen orjatar Nymphe on tosi surkee”.

Uskonnollisuus ei esillä

Antiikin ajan ihmisten ajatellaan olleen syvästi uskonnollisia. Virallisissa piirtokirjoituksissa kerrotaankin jumalten kunniaksi tehdyistä temppeleistä, alttareista ja patsaista.

Pompejin graffitoissa uskonnon asiat mainitaan vain lyhyesti ja silloinkin lähinnä hyötynäkökulmasta.

”Eläköön Saturnalia, Saturnina!” (Joulua vastaava juhla lahjoineen.)

”Me asumme täällä. Tehkööt jumalat meidät onnellisiksi!”

Esimerkiksi Rooman valtakuntaan kuuluneesta Dura-Europoksesta – rauniokaupunki nykyisen Syyrian alueella – on rivouksien sijaan löydetty satamäärin hurskaita uskonnollisia kirjoituksia ja rukouksia.

– On mahdollista, että pompejilaiset olivat toisenlaisia kuin useimmat oman aikansa ihmiset. Ainakin he vaikuttavat olleen vähemmän ulkokultaisia, eivätkä he ole keskittyneet hyvän kuvan jättämiseen itsestään. HÄSA–LM