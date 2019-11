Apina selässä! Miten se sinne joutui?

Pian on taas se aika vuodesta, jolloin jotain on tehtävä, sillä pelaajalla tai joukkueella on apina selässä! Urheilua ja siihen kytkeytyvää kieltä seuraamaton voi äimistellä: mikä nyt on hätänä?

Kun en itse tuntenut kyseistä sanontaa, halusin tietää, kuinka tuttu se on muille. Yhdessä kollegani Esa Penttilän kanssa laadimme kyselyn, jolla testattiin, miten 107 eri-ikäistä henkilöä tunnisti kaiken kaikkiaan 20 idiomia. Niiden joukosta yksi oli juuri ”(jollakulla on) apina selässä”.

Vieraan fraasin ymmärtämiseksi saatetaan sen yksi tai useampi elementti ottaa lähtökohdaksi. Sanaan apina huomio suuntautuu jo sen yllättävyyden vuoksi.

Apinan ominaisuudeksi hahmottuva vikkelyys selittänee erään lukiolaisen tulkinnan jostakusta, jolla on riehakas lapsi mukanaan. Apinan ja ihmisen sukulaisuus mahdollistaa keskinäisen vertailun.

Vastaaja voi turvautua myös kuvitelmaansa tilanteesta. Selkään kiivenneeseen apinan yhdistetään mielle tarrautumisesta: ”Voisi tarkoittaa ihmistä, joka roikkuu toisessa kuin apina.”

Käsitteellisemmällä tasolla outoa ilmiötä voidaan purkaa muodostamalla sen osasten välille jonkinlainen syy-seuraus-suhde.

Selässä kuljettaminen edellyttää tietysti kannettavaa, tässä yhteydessä levottomaksi ja rimpuilevaksi otaksuttua apinaa. Sanonnan merkitys on rakennettavissa omituisen tapahtuman tulosten varaan: ”Voisi tarkoittaa, että joku puhuu tai käyttäytyy holtittomasti, kuin apinan ohjailemana.”

Lisäksi idiomin sisällön päättelyä edistävät kokemukset ja maailmantieto. Aiemmat suotuisat kohtaamiset apinoiden kanssa johtavat myönteiseen vaikutelmaan idiomistakin: ”Apinat kantavat poikasiaan selässä, jolloin sanonta voisi viitata vastuuseen toisesta huolehtimisesta.”

Mikäli apinan kantamisen selässä uskotaan tuottavan fyysistä rasitusta, sen on helppo ajatella aiheuttavan henkistä harmia: ”Jollakin on hankalasti kannettava taakka” tai ”Jokin ongelma?” Idiomin linkittäminen pulmallisuuteen perustuu asiantilojen väliseen samankaltaisuuteen.

Sanonta selässä olevasta apinasta on sanasanainen käännös englannin idiomista a monkey on one’s back, joka merkitsee muun muassa psyykkisistä paineista kärsimistä.

Suomessa apina selässä liittyy lähinnä urheilukieleen ja viittaa kilpailutilanteen synnyttämään stressiin. Vaikkapa pitkä maaliton kausi on kuvattavissa seuraavasti: ”Päättyneellä kaudella sama apina roikkui selässä 15 pelin ajan.”

Apina selässä -fraasi oli vastaajista 85 prosentille tuntematon, mutta lainasanonnat vakiintuvat kuitenkin vähitellen. Kiinnostavinta on se, mitä keinoja hyödynnettiin merkitystä metsästettäessä. Ja mikä parasta: ”Vihdoin saatiin apina pois selästä!”

Kirjoittaja on kielenkäytön tutkija.