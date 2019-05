Arvio: Tanskalainen animaatio Ternet Ninja käsittelee suorasukaisesti yhteisöjen epäkohtia

Kun koko perheen elokuvan alussa kuolee nukketehtaassa pakertava lapsi, ei kyseessä varmasti ole ihan tavallinen viihdepaketti. Dramaattisen avauksen jälkeen tanskalainen Ternet Ninja kyllä muovautuu perinteitä mukailevaksi animaatioksi, mutta raikkaan epäsovinnainen ote ryydittää sitä kauttaaltaan.

Eipä ihme, sillä tekstistä ja ohjauksesta vastaa kotimaansa tunnetuin koomikko ja entinen räppäri Anders Matthesen . Hänellä on kameran takaakin jo kokemusta, joskaan ei tästä lajityypistä.

Teinipoika Aske saa sedältään Thaimaassa tehdyn ninjanuken, joka paljastuu eläväksi ja ulkomuotonsa mukaisesti hurjaksi taistelijaksi koostaan huolimatta. Nukke janoaa kostoa riistettyjen lasten puolesta pääkohteenaan tanskalainen tehtailija.

Ystävyyden synnyttyä minitaistelukone pistää miekka viuhuen ojennukseen koulussa ja kotona kiusatun Asken lähipiiriä kuin westernien sheriffi anarkiaan vajonnutta aavikkokaupunkia.

Väkivaltaisista elementeistä huolimatta Matthesen rakentaa monitasoisesti humoristisen moraliteetin suurten ja pienten yhteisöjen epäkohdista. Lapsityöläiset ja nurjasti kohdeltu Aske ovat teeman eri puolia.

Elokuvan ihmiskuvaus on lajiinsa hykerryttävän kaunistelematonta. Teinit kiroilevat, isipapan yöpöydältä löytyy pornoa, Asken isoveli on sadismiin taipuvainen pikkutyranni.

Ternet Ninja on periaatteessa lastenelokuva syrjäytyneestä pojasta, mutta lähestymistavan puolesta se kohdistuu kaiken ikäisille. Ainekset saattavat hiukan kakistuttaa joitakin, mutta lievä groteskius on vain realismia, joka käsitellään letkeällä komiikalla. K-12 lienee silti paikallaan.

Ihmisten satiirinen tyypittely elokuvassa on osuvaa. Matthesen ei kaihda tuoda esiin aikuisten kypsymättömyyttä. Isä vähättelee ja irvailee hänen toiveisiinsa istumatonta Askea. Setä on joka suuntaan epäkorrekti törkyturpa. Äiti on turhan kiinnostunut itsestään.

Mutta piikikkyys on myös myötäelävää. Toisten ilkeydellä on omat syynsä. Isoveli maksattaa Askella ylipainoaan ja rehvakkuuden alla huonoa itsetuntoaan. Uhri hänkin on, mutta käyttää silti asemaansa väärin.

Lajityyppiinsä nähden Ternet Ninja käsittelee oikeita asioita harvinaisen siekailematta ja hauskasti. Se läikkyy kirjavia tunteita sortumatta sentimentaalisuuteen. Tällaiseen vivahderikkauteen eivät yllä ison rahan animaatiot.