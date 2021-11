Casey tahtoo tosimieheksi lauantai-illan niukanmustassa komediassa

The Art of Self-Defence TV5 klo 21.00 **** Vuonna 1983 syntynyt Jesse Eisenberg on ollut parhaimmillaan rooleissa, joissa pitkään pakattu yksinäisyys ja elämän pelko purkautuvat toiminnaksi. Riley Stearnsin niukanmustassa komediassa linja jatkuu. Eisenberg on konttorin kaino Casey, jonka ryhmä moottoripyöräilijöitä pahoinpitelee kauppareissulla. Sairaalan jälkeen hän päätyy karatetunneille. Siellä opettaa ja puhkuu testosteronia Alessanro Nivolan esittämä Sensei,...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja