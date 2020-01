Christa Talikka seilaa lavoilta luokan eteen – "Musiikkikasvatuksesta olen saanut varmuutta ja turvaa elämääni"

Hämeenlinnalaista Christa Talikkaa, 29, on vaikea pitää paikallaan. Musiikin moniottelijaksi itseään luonnehtivasta naisesta on todella moneksi.

Syksyään Talikka kuvailee työpaikasta toiseen juoksemiseksi. Tällä hetkellä hän työskentelee musiikinopettajan sijaisena, opettaa lauluoppilaita kahdessa kaupungissa, opettaa musikaalikurssia ja johtaa kuoroja.

Lisäksi hän keikkailee eri kokoonpanoilla ja on mukana musiikkiteatteriryhmä Spektrissä.

Keväälle hänelle on paikka auki Tampereen teatterin Notre Damen kellonsoittaja -musikaalin kuorosta. Hetki sitten Talikka myös päätti opintonsa, ja valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta.

– Aika ei aina tahdo riittää kaikkeen. Keväällä muutama juttu putoaa pois, ja aion pitää yhden jos toisenkin vapaapäivän, hän sanoo ja naurahtaa.

Talikka muistelee aloittaneensa laulamisen jo pienenä. Yläasteiässä hän rohkeni myös liittyä hämeenlinnalaisen Ismo Savimäen kuoroon.

Hän pitää Savimäkeä esikuvanaan. Kuoronjohtajan innostus ja intohimo musiikkiin todella tarttuivat nuoreen naiseen, ja lukioiässä hän ryhtyi ajattelemaan musiikkia ammatiksi asti.

– Kaikki ihmiset ovat saaneet lahjan johonkin. Minulle on annettu laulun lahja, hän kertoo.

Esiintymistä ja heittäytymistä hän kuvailee intohimoikseen. Ne ovat kuitenkin samaan aikaan asioita, joiden kanssa täytyy tosissaan tasapainotella.

– Olen esiintyvä taiteilija, mistä nautin paljon. Samaan aikaan se on myös uuvuttavaa, Talikka kuvailee.

Musiikki on tunteita välittävää. Siksi Talikka rakastaakin esiintymistä niin paljon.

– Haluan antaa yleisölle musiikin lahjan, jotta he voivat kokea tunteita. Laulussa teksti on kuin tarina johon uppoutua, hän kuvailee.

Esiintyvän taiteilijan ammatin lisäksi Talikka on myös musiikkikasvattaja.

– Aluksi pelotti luoda pelkästään laulajaminää, ja musiikkikasvatuksesta olen saanut varmuutta ja turvaa elämääni.

Koulumaailmassa musiikki ei kuitenkaan ole kaikille intohimo. Se on Talikan mukaan musiikinopettajan haaste.

– Opettaessa pohdin eniten, miten opetan innostavasti musiikkia oppilaille, jotka eivät ole välttämättä innostuneita musiikista. Samalla minun on voitava säilyttää oma intohimoni musiikkiin, hän kertoo.

Talikka kuvailee olevansa onnellisessa asemassa, kun hän saa tehdä mitä todella haluaa.

– Saan antaa omasta ammattitaidostani muillekin, hän kertoo.

Rahan takia musiikkialalle sen sijaan ei kannata lähteä.

– Jos tätä tekisi rahan takia, asiat olisivat kai aika huonosti, Talikka kertoo.

Kysyttäessä rakkaimmasta ja parhaimmasta kokemuksesta musiikkitaipaleensa aikana Talikka joutuu hetken miettimään.

– Kyllä kokemuksista parhaimmat menevät tuonne musikaalimaailmaan ja musiikkiteatteri Spektriin, vaikka sen kanssa ollaankin vasta aika alussa, hän kertoo.

Talikalla ei ole omien sanojensa mukaan hajuakaan siitä, mitä tulevina vuosina tulee tapahtumaan. Suurimpana haaveena olisi jatkaa musiikin opettamista eri ryhmille ja pystyä laulamaan mitä vain genreen katsomatta.

– Laulun kautta olen päässyt kehittämään itseäni, hän iloitsee. HÄSA

Christa Talikka

Mitä tekee: Musiikkikasvattaja, laulaja ja musikaaliartisti.

Perhe: Aviomies. Perheeseen kuuluvat myös isä, äiti ja veli.

Unelma: Elää elämää katumatta mitään.

Motto: Aina täysillä ja tunteella.

Mitä ajattelin, kun heräsin? Pitävätkö oppilaani Bumtsibum-musavisasta, jonka heille pidin. Väsytti myös paljon.

Millainen on hyvä työpäivä? Hyvä työpäivä on sellainen, jonka jälkeen kaikille on jäänyt hyvä mieli ja on itse tyytyväinen omaan tekemiseen.

Millainen on takkuinen työpäivä? Kun itsestä tuntuu, ettei riitä, osaa tai löydä intoa. Silloin mikään ei suju, ja alkaa tulla vain lisää ja lisää haasteita.