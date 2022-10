Edelfelt, Gallén-Kallela, Halonen, Järnefelt... – Verkatehtaalla avautuu näyttely, jossa on kultakauden taiteilijoiden teoksia vakuutusyhtiön kokoelmasta

Hämeenlinnassa on mahdollisuus tutustua kotimaisen kuvataiteen kultakauden ja varhaisen modernismin keskeisten taiteilijoiden harvoin esillä olleisiin teoksiin, kun Lähi-Tapiola tuo osan merkittävästä taidekokoelmastaan esille Verkatehtaalle. Näyttely avautuu 1.10. Näyttelytiloina toimivat entisen Galleria Koneen tila sekä vastapäinen tanssistudiotila. Verkatehtaalla on selkeät opasteet näyttelytiloihin. Näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11–18, ja sinne on ilmainen sisäänpääsy. Näyttely kestää...