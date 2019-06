Ei elitismiä, vaan laatumusiikkia tavallisille ihmisille – Musica Kalevi Aho tuo taas Suomen huiput Forssaan

Musica Kalevi Aho -festivaali tarjoilee yleisölle kesäkuun viimeisenä viikonloppuna kiinnostavan kattauksen klassista musiikkia ja maailmanluokan tähtiä.

Kamarimusiikkiin keskittyvän festivaalin takana on Suomen keskeisiin nykysäveltäjiin kuuluva, forssalaissyntyinen Kalevi Aho , jonka musiikin ympärille festivaaliohjelma muodostuu.

Iiro Rantalasta Ilkka Heiskaseen

Yksi tapahtuman valtakunnallisesti tunnetuimmista esiintyjistä tänä vuonna lienee pianisti Iiro Rantala , joka improvisoi Kalevi Ahon pianopreludien pohjalta Työväen Musiikkisalissa. Toinen tuttu esiintyjä on näyttelijä Ilkka Heiskanen , joka esittää festivaalien päätöspäivänä monologin.

Kansainvälisistä nimistä Forssassa nähdään belgialainen Anneleen Leanerts ja espanjalainen kamariorkesteri Concerto Malaga.

Leanertsia pidetään yhtenä oman sukupolvensa parhaana harpistina ja Concerto Malaga on palkittu esimerkiksi vuoden parhaasta klassisen musiikin äänitteestä. Molemmat esiintyvät Työväen Musiikkisalissa.

Lisäksi Lounais-Hämeen musiikkipäivät tarjoaa Concerto Malagan konsertin Tammelan kirkossa festivaalin jälkeisenä sunnuntaina.

Kodikas tunnelma vetää puoleensa

Vaikka viime vuonna Forssaan saatiin sellainen huippunimi kuin Berliinin Filharmonikkojen puhallinkvintetti, Kalevi Aho lupaa, että tämän vuoden ohjelmasta on tulossa aivan yhtä laadukas kuin viime vuoden.

– Saamme helposti huippuluokan soittajia Forssaan, koska festivaaleillamme on kodikas ja ainutlaatuinen tunnelma. Aivan vastaavanlaista tapahtumaa ei muualla Suomessa järjestetä, Aho sanoo.

Toki festivaaleille vetää musiikin ammattilaisia ja harrastajia mahdollisuus päästä tutustumaan syvällisemmin Kalevi Ahon omaan musiikkiin ja sen taustoihin.

Kantaesityksessä nuoruuden sydänverta

Tänä kesänä säveltäjän taustaan johdattelee esimerkiksi Ahon ensimmäisen jousikvarteton kantaesitys, joka kuullaan festivaalien alussa Kamus-kvartetin esittämänä.

Aho sävelsi ensimmäisen jousikvartettonsa Forssassa kouluaikanaan vuonna 1967. Kvartettoa ei ole koskaan aiemmin soitettu missään, koska Ahon mielestä se ei ole sopinut modernin musiikin konsertteihin ja tilaisuuksiin.

– Se on hyvin romanttinen ja maailmantuskainen sävellys. Siinä on paljon sydänverta. Sellaista, mikä kuuluu monen muunkin nuoruuteen, Aho kuvailee.

Tiukka ei elitismille

Musica Kalevi Aho -festivaalin järjestäjät painottavat, että festivaali on tarkoitettu kaikelle kansalle.

– Jotkut luulevat, että tapahtuma on elitistinen tai että kuulijoiden pitää olla vähintään musiikin maistereita. Näin ei ole. Taide on demokratiaa, ja meillä on hyvin rento tunnelma, tapahtuman tuottaja Hannu Lahtonen sanoo.

Tapahtuman johtaja Alpo Suhonen jatkaa, että Villaforssin baari on konserttien ajan auki ja myynnissä on laatuviiniä. Kauniilla säällä musiikkia voi kuunnella myös kuistilta.

– Olen huomannut, että klassisen musiikin aloittelijoiden on helpompi ymmärtää modernia musiikkia kuin vanhoja klassikoita. Siksi festivaali sopii erityisen hyvin aloittelijoillekin, Kalevi Aho jatkaa.

Festivaalin tarkoituksena on myös piristää forssalaista kulttuurielämää ja tuoda paikkakunnalle Suomen laadukkainta musiikkia. Samalla festivaali pyrkii esittelemään erilaisia taidemuotoja.

Vaikka klassinen musiikki on tietenkin festivaalin pääosassa, kuullaan viikonlopun huipennuksena myös jazzia. Lisäksi Villaforssassa ovat esillä Alpo Suhosen taidekokoelma sekä Timo Aarnialan näyttely. FL