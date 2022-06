Kuvataiteilija Eija-Liisa Ahtilan metsäelokuva sai Elokuvasäätiöltä tuotantotukea

Kuvataiteilija Eija-Liisa Ahtilalle on myönnetty 140 000 euron tuotantotuki lyhytelokuvalle Reflection on a Forest – heijastus metsästä. Suomen elokuvasäätiön hallitus teki kesäkuun alussa 208 päätöstä, joista 87 oli myönteisiä. Tukea myönnettiin yhteensä 7 315 650 euroa. Reflection on a Forest – heijastus metsästä rakentaa kuvaa metsästä ja erilaisten elävien olentojen olemisesta yhteisessä tilassa. Elokuva kerrotaan useiden samanaikaisten kuvien...

