Eläkkeelle jääminen teki oopperan päädramaturgista vapaan taiteilijan

Lähdetään ytimestä, oopperaesityksestä.

Puccinin yksinäytöksinen ooppera Viitta huipentuu kohtaukseen, jossa mustasukkainen aviomies tappaa vaimonsa epäillyn rakastajan, käärii tämän viittaan ja heittää tämän dramaattisesti vaimonsa eteen.

Aina ei mene niin kuin libretossa. Suomen Kansallisoopperan pitkäaikainen päädramaturgi Juhani Koivisto kuvailee puhelimessa elävästi, miten eräässä esityksessä rakastaja unohti saapua tapettavaksi.

– Seurasin kauhistuneena, miten musiikki eteni, mutta tenori ei ilmaantunut. Kun kohtaus alkoi, aviomiestä esittänyt baritoni Hannu Niemelä improvisoi ja lauloi dialogia itsensä kanssa kuin rakastaja olisi kuvitteellinen. Lopulta hän kuristi vaimon. Intensiteetti oli niin kova, ettei yleisö huomannut mitään.

Sellaista on ooppera. Esitys liikkuu kuin juna, eikä sitä ensimmäisen tahdin jälkeen voi pysäyttää.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että elävä esitys on joka kerta erilainen, Koivisto sanoo.

Tapauksesta on aikaa, mutta se kuvastaa maailmaa, jossa Koivisto on viettänyt yli 20 vuotta. Oopperan pienoisuniversumi on hassu, kiihkeä ja hullu. Hän jäi tänä keväänä Kansallisoopperasta eläkkeelle, ja se tuntuu omituiselta.

– Yleensä olen katsonut ensimmäisenä aamulla työsähköpostin. Nyt se ei eräänä aamuna enää auennutkaan. Se ei ollut yllätys, mutta sellaisesta tulee identiteettikriisi – en olekaan se, joka olen ollut yli 20 vuoden ajan, hän kuvaa.

Työnkuva on onneksi saanut muuttua hiljalleen. Koivisto teki muutamia vuosia lyhennettyä työaikaa ja saattoi keskittyä myös omiin projekteihinsa. Projektit jatkuvat edelleen, ja uusi identiteetti on selvä. Se ei ole ”eläkeläinen”.

– Olen vapaa taiteilija. Ei kannata nimittää itseään eläkeläiseksi liian aikaisin.

Kovin runsaasti vapautta ei ole toistaiseksi luvassa, sillä myös side Kansallisoopperaan pysyy. Koivistolla on taloon tekeillä vielä ainakin kaksi isoa projektia, muista puhumattakaan. Esimerkiksi Kangasniemelle on heinäkuussa tulossa Koiviston dramatisoima ja ohjaama konsertti Otto Mannisesta.

Muun muassa kitaransoiton opettajana ja toimittajana työskennellyt Koivisto haki ja pääsi Kansallisoopperaan töihin vuonna 1998. Ooppera ei silloin ollut hänelle sydämen asia, vaan musiikkia muun rinnalla.

– Saattoi olla hyväkin, että tulin oopperan ulkopuolelta. Pyrin aina puhumaan oopperasta niin, että kuka tahansa voi ymmärtää. Minua ärsyttää sellainen oopperapuhe, jossa oletetaan kaikkien automaattisesti tuntevan termit.

Koiviston työtä on ollut ensisijaisesti asiantuntijuus ja tiedon jakaminen. Hän on uransa aikana muun muassa tiedottanut ja pitänyt satoja teosesittelyitä.

Digiloikka on näkynyt oopperassa etenkin hänen työssään.

– Kun aloitin, edeltäjältäni ei ollut jäänyt minulle perinnöksi ainoatakaan tiedostoa, sillä hän oli tehnyt kaiken kirjoituskoneella. Vuosien mittaan myös painettu asiakaslehti on jäänyt pois ja materiaali on siirtynyt verkkoon. Esityksiä tietysti harjoitellaan edelleen niin kuin ennenkin.

Lapsena Koiviston haaveammatti oli sekatyömies, sillä se kuulosti hauskalta ja monipuoliselta.

– Työ on vastannut haavetta. Lukiolaisena halusin olla kirjailija tai säveltäjä, ja nekin ovat tässä yhdistyneet.

Koiviston rakkaimpia taiteellisia töitä oopperassa ovat olleet Ulla-Lena Lundbergin Jää-romaanin dramatisointi ja lapsille suunnatut minioopperat, joiden lähtökohdat ovat olleet lähes mahdottomia. Wagnerin Reininkulta puoleen tuntiin, kahdelle soittajalle ja kahdelle laulajalle? Onnistuu.

– Lasten reaktioiden näkeminen on myös hyvin palkitsevaa. Heistä näkee heti, meneekö viesti perille.

Viime aikojen tärkeitä töitä oli myös osallistuminen Aleksis Kiven teosten kriittisten editioiden tekemiseen. Koivisto teki esittelyartikkelin ja analyysin näytelmästä Lea.

Oopperasta on lähtenyt erilainen mies kuin sinne aikoinaan meni.

– Olen ujo, esiintymiskammoinen ihminen. 20 vuoden ajan kuitenkin puhuin oopperasta kerran viikossa 100–200 hengen yleisölle ilman papereita. Se oli suuri muutos ja iso kynnys, joka piti vain ylittää. Jälkensä on jättänyt myös se, että olen saanut olla kosketuksissa huipputaiteilijoiden, karismaattisten ihmisten kanssa. HÄSA