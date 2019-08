Elokuva-arvio: Tarantinon uusin on hirtehinen rakkauskirje Hollywoodille

Once Upon a Time… in Hollywood (Bio Rex). Ohjaus Quentin Tarantino. Pääosissa Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino. 2 t 42 min. ★★★★

Quentin Tarantinon taso on vuosien varrella heitellyt, mutta musta komedia Once Upon a Time… in Hollywood rakentuu eväistä, jotka hänestä alunperin tähden tekivät. Se on tarantinomaisen hirtehishumoristista nostalgiaa 1960-luvun lopun Hollywodista, josta ei puutu groteskeja piirteitä kulttimurhaaja Charles Mansonista alkaen.

Tapansa mukaan Tarantino leikittelee lajityypeillä, nyt keskeisinä italowesternit ja kamuelokuva. Rick törmää urallaan pahaan alamäkeen jonkin sortin westerntähtenä, jolta viedään ohjelma alta.

Ainoa ystävä on hänen sijaisnäyttelijänsä, autokuskinsa ja käytännössä psykoterapeuttinsa Cliff. Kun Rick rypee itsesäälissä, Cliff tukee kaveriaan kaksin käsin. Pönkkänä toimiminen ei ole hänelle vaikeaa, koska täysin kunnianhimottomana Cliff elää paljolti Rickin kautta.

Kaverusten kemia sitoo monijuonteisen, popkulttuurisia viitteitä vilisevän tarinan ohjaajalleen epätavallisen tunnepitoiseksi ystävyyden kuvaukseksi. Tarantino suhtautuu Rickiin ja Cliffiin samalla lämmöllä kuin Pulp Fictionin Vincentiin ja Julesiin. Oudoissa olosuhteissakin on paljon samaa.

Karisma hehkuen Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt lataavat omalaatuisen suhteen uskottavaksi ja hauskaksi. Tarantinon dialogikin räiskyy taas parhaassa terässään.

Kyse on myös rakkaudesta – jota ohjaaja tuntee hillittömyyksiä pursuavaa alaansa ja sen kotikaupunkia kohtaan. Tuon ajan Los Angeles aukeaa enemmän Tarantinon fantasiana kuin dokumenttina, mutta joka tapauksessa se on kaunis, parhaimmillaan liki surrealistisessa mitassa.