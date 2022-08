Elokuva-arvio: Julkisuuden jano ei riskeistä piittaa – Jordan Peele tehtailee hittejä oivaltavalla tyylillään

Harvan elokuvantekijän voi sanoa uudistaneen vakiintuneita lajityyppejä kuten Jordan Peelen. Jo esikoinen Get Out pumppasi kauhun perinteeseen niin poskettoman rotuteeman ja omintakeista hirtehishuumoria, että kengännauhabudjetista huolimatta se pomppasi globaaliksi hitiksi. Toinen hitti Us teki hänestä jo instituution, jonka asemassa moni liki sata miljoonaa tuotantoonsa saatuaan pelaisi itseään toistaen varman päälle. Nope ei siihen sorru, vaan...