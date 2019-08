Elokuva-arvio: Perhe on pahin, latteasti

Ready or Not (Bio Rex) Ohjaus Matt Bettinelli-Olpin ja Tyler Gillett. Pääosissa Samara Weaving, Mark o`Brien, Adam Brody, Andie McDowell. 1 t 36 min. ★★

Avioliitto tuskallisesti tunkeilevassa perheessä kuuluu komedian ikuisaiheisiin. Asetelman virkistämiseksi kauhukomedia Ready or Not upottaa siihen ihmisjahdin, joka taas on jännäreiden perustavaraa.

Konsepti saattaisi toimia, mutta komediallinen liioittelu ampuu nyt yli väärissä paikoissa.

Työläistaustaisen morsiamen henkinen ja lopulta fyysinen taistelu sulhasen upporikasta ja vinksahtanutta sukua vastaan liukuu lupaavasta sosiaalisesta satiirista väkivaltaiseksi räiskeeksi, joka ei isommin jännitä eikä naurata.

Karrikoinnin hauskuus perustuu oivaltaviin yllätyksiin. Tässä vitsejä kaivetaan perverssin omahyväisistä ja piittaamattomista sukulaisista, mutta hahmot typistyvät yhden ilkeän ominaisuuden kliseiksi, jotka tyhjentyvät ensimmäiseen kohtaukseen.

Sen hienosyisempi ei ole joka tavalla ulkopuoliseksi tungettu morsian. Hänen ja suvun hurja sosiaalinen kuilunsa tarjoaisi tuhdin pohjan aidolle huumorille, mutta lääppäisyksi tyrehtyy. Ison rahan tuotanto panostaa turvallisuushakuisesti trilleriin ja keppoiseen tilannekomiikkaan.

Elokuvaa markkinoidaan valtavirrasta poikkeavana mustana huumorina. Väärä yliammunta sekin.