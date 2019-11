Kolme sekuntia kuuluu maailmalla suosiota niittäneeseen nordic noiriin eli pohjoismaisiin synkkiin dekkareihin, joiden löyhänä esikuvana on amerikkalainen film noir 1950-luvun seutuvilta. Ruotsalainen romaani on kuitenkin sovitettu brittiläisin voimin New Yorkiin...