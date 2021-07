Elokuva-arvio: Viikon elokuvat avaavat siirtolaisuuden ja rakenteellisen rasismin ongelmia

In the Heights (Bio Rex). Ohjaus Jon M. Chu. Pääosissa Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barbera. 2 t 23 min. United States vs. Billie Holiday (Bio Rex). Ohjaus Lee Daniels. Pääosissa Andra Day, Trevante Rhodes, Garret Hedlund. 2 t 10 min.