Elokuva-arvio: Vinskin sankariteot auttavat irti koulukiusaamisesta

Aapeli on messevän humoristinen kansankuvaaja, jonka kirjoja on filmattu usein, kirkkaana klassikkona Rauni Mollbergin Siunattu hulluus. Lastenkirjasta Koko kaupungin Vinski tehtiin jo toinen elokuva nimeä hiukan muuttaen. Kuopiolaisen Aapelin ydintä on synnyinseutunsa ja ihmisten eloisa luonnostelu kohtalaisen realistiselta pohjalta. Juha Wuolijoen ohjaamassa versiossa Vinskin kotikaupungin Hömpstadin teatraaliseen retrotaajamaan on haettu pittoreskeja maisemia Baltiaa myöten. Koulukiusattu...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja