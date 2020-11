Ensimmäinen Pälkäneen kulttuurireitti on valmis – Tarinallinen polku vie Laipanmaan erämaametsään

Pälkäneen kulttuurireittihankkeen ensimmäinen reitti on nyt valmis. Reitti on Pälkäneen ja Kangasalan alueella sijaitsevalla Laipanmaan retkeilyalueella, joka on Etelä-Suomen suurin yhtenäinen metsäalue. Kulttuurireitti kulkee Laipanmaan luontopolkua pitkin noin neljän kilometrin pituisen matkan, joka alkaa Rajalan kämpän tallilta, pysäköintialueen vierestä. Kohteille on sijoitettu maastoon myös opastaulut. Laipanmaan kulttuurireitillä on yhteensä 10 eri kohdetta, joissa kerrotaan tarinalliseen…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.