Eräs Teatterin Aivastus jatkuu Hämeenlinnassa – Teatteria voi tukea myös haamuna

Eräs Teatterin 20-vuotisjuhlanäytelmä Aivastuksen näytökset jatkuvat. Syksyn näytöskausi alkaa 30.10. ja kestää 12.12. saakka. Aivastus on brittikirjailija Michael Fraynin humoristinen kooste Anton Tšehovin näytelmistä ja novelleista. Eräs Teatterille sen on ohjannut Sauli Suonpää. Lue myös: Eräs Teatterin juhlanäytelmässä Aivastus komedia yhdistyy tšehovilaiseen ahdistukseen (29.1.2020) Turvavälien vuoksi myynnissä on vain puolet tavanomaisesta lippumäärästä. Uutuutena katsomoon voi…

