Euroviisuhuuma käynnistyy toden teolla, sillä illalla mitellään laulukilpailun ensimmäinen semifinaali

Euroviisuhuuma käynnistyy tänään toden teolla, sillä ensimmäinen semifinaali mitellään illalla. Tämän illan semifinaalissa 16 maata kisaa pääsystä lauantain finaaliin. Kymmenen esitystä raivaa tiensä jatkoon.

Suomen esitys nähdään torstaina toisessa semifinaalissa.

Ensimmäisessä semifinaalissa tänään esiintyvät Liettuan, Slovenian, Venäjän, Ruotsin, Australian, Pohjois-Makedonian, Irlannin, Kyproksen, Norjan, Kroatian, Belgian, Israelin, Romanian, Azerbaidzhanin, Ukrainan ja Maltan edustajat.

Semifinaali alkaa Suomen aikaa kello 22 ja kestää aina puolilleöin. Suoraa lähetystä voi seurata esimerkiksi Yle TV1:ssä.

Euroviisut järjestetään Hollannin Rotterdamissa. Laulukilpailu oli määrä järjestää Rotterdamissa jo viime vuonna, mutta tuolloin Euroviisut peruttiin koronaviruspandemian vuoksi. Tämän vuoden tapahtuma järjestetään tiukkojen koronarajoitusten puitteissa.

Laulukilpailu järjestetään Rotterdam Ahoy -monitoimihallissa, ja kaikkien paikan päällä olevien tulee tehdä koronavirustesti 48 tunnin välein.

Hollannin hallitus päätti aiemmin, että Euroviisujen televisioituihin lähetyksiin voidaan ottaa 3 500 katsojaa paikan päälle. Euroviisujen verkkosivuilla kerrotaan, että Ahoy-areenalle mahtuisi yli 16 400 ihmistä. Yleisöltä edellytetään muun muassa negatiivista koronavirustestitulosta.

Euroopan yleisradiounionin (EBU) mukaan kaikki kilpailuun osallistuvat kansalliset delegaatiot pidetään tarkasti erillään yleisöstä.

– Olemme pian kansainvälisessä valokeilassa, kun 180 miljoonaa ihmistä yli 45 maasta katsoo Euroviisuja. Haluamme tehdä tämän huolellisesti ja vastuullisesti, joten otamme käyttöön tiukkoja toimenpiteitä ja menemme terveys sekä turvallisuus edellä, kertoi tämän vuoden Euroviisujen tuottaja Sietse Bakker viisujen verkkosivuilla.

Suomen edustaja Blind Channel esittää kappaleensa Dark Side toisessa semifinaalissa torstaina. Tuolloin finaalipaikasta kilpailee 17 edustajaa: Suomi, San Marino, Viro, Tshekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska. Myös toisesta semifinaalista finaaliin etenee kymmenen maata.

Kaikkiaan viisuvoitosta kisaa 39 maata. Semifinaaleista jatkoon menneiden 20 edustajan lisäksi finaalissa nähdään viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska sekä kisojen isäntämaa Hollanti. Suuret rahoittajamaat sekä kisaisäntä pääsevät suoraan finaaliin.

Viisuedustajat ovat nauhoittaneet varotoimenpiteenä videon live-esiintymisestään. Etukäteen nauhoitettu video esitetään, jos viisuedustaja ei pääse paikalle Rotterdamiin tai tämä ei voi esiintyä suorassa lähetyksessä esimerkiksi koronatartunnan vuoksi.

EBU on lätkäissyt videoiden tekemiselle nipun sääntöjä, jotta kisa pysyisi reiluna. Esimerkiksi viisuedustajien laulua ei saa editoida jälkikäteen.

Suurin osa eri maiden esiintyjistä on matkustanut paikan päälle Hollantiin, mutta Australia osallistuu tilaisuuteen valmiiksi nauhoitetulla videolla.

– Liettua, edustaja The Roop ja kappale Discoteque

– Slovenia, Ana Soklic, Amen

– Venäjä, Manizha, Russian Woman

– Ruotsi, Tusse, Voices

– Australia, Montaigne, Technicolour

– Pohjois-Makedonia, Vasil, Here I Stand

– Irlanti, Lesley Roy, Maps

– Kypros, Elena Tsagrinou, El Diablo

– Norja, Tix, Fallen Angel

– Kroatia, Albina, Tick-Tock

– Belgia, Hooverphonic, The Wrong Place

– Israel, Eden Alene, Set Me Free

– Romania, Roxen, Amnesia

– Azerbaidzhan, Efendi, Mata Hari

– Ukraina, Go_A, Shum

– Malta, Destiny, Je Me Casse