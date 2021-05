Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin jatkoon menijät selvillä – torstaina jännitetään Suomen edustajan Blind Channelin kohtaloa

Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin jatkoon menijät ovat selvillä. Kuudestatoista tiistain semifinaalissa esiintyneestä maasta lauantain finaaliin tiensä selvitti kymmenen edustajaa. Jatkoon menivät Norja, Israel, Venäjä, Azerbaidzhan, Malta, Liettua, Kypros, Ruotsi, Belgia ja Ukraina.

Jatkoon menijät valitaan yleisö- ja tuomariäänten perusteella.

Finaalista ulos jäivät Slovenia, Australia, Pohjois-Makedonia, Irlanti, Kroatia ja Romania.

Suomen edustaja Blind Channel esittää Dark Side -kappaleensa torstaina toisessa semifinaalissa. Tuolloin finaalipaikasta kilpailee 17 edustajaa: Suomi, San Marino, Viro, Tshekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska. Myös toisesta semifinaalista finaaliin etenee kymmenen maata.

Semifinaaleista jatkoon menneiden 20 edustajan lisäksi finaalissa nähdään viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska sekä kisojen isäntämaa Hollanti. Suuret rahoittajamaat sekä kisaisäntä pääsevät suoraan finaaliin.

Tänä vuonna Euroviisut järjestetään Hollannin Rotterdamissa.

Ensimmäisen semifinaalin jatkoon menijät

– Liettua, edustaja The Roop ja kappale Discoteque

– Venäjä, Manizha, Russian Woman

– Ruotsi, Tusse, Voices

– Kypros, Elena Tsagrinou, El Diablo

– Norja, Tix, Fallen Angel

– Belgia, Hooverphonic, The Wrong Place

– Israel, Eden Alene, Set Me Free

– Azerbaidzhan, Efendi, Mata Hari

– Ukraina, Go_A, Shum

– Malta, Destiny, Je Me Casse