Näin rakentui Sibelius-fantasia – Äänitaiteilija Janne Auvinen ei voi vyöryttää 36 kaiuttimella äänimaisemaa niin hiljaisella kuin hän haluaisi

Alkaa hengästyttää, kun painelee rivakalla tyylillä Hiihtomäentietä ylös Ahveniston mäkihyppytornille.

Syyskuun hämärtyvänä tiistai-iltana seitsemän aikaan mäkihyppytornin juurella näkyy tavallista arki-iltaa enemmän liikettä ja väkeä.

Paikalla rakennetaan toista päivää Sibelius-fantasiaa, mutta vielä ilmassa ei ole taikaa – vain kiireentuntua, tuulenhuminaa ja puheensorinaa.

Vielä tässä vaiheessa iltaa ainoa harjulle kajastava näky tulee Tiiriöstä, jossa kauppakeskuskeskittymä hohtaa koleasti.

Hiljalleen maastoon viritetyt ledit alkavat hohtaa. Niitä asettelevat hämeenlinnalaiset koululaiset.

– Maastossa on 200 000 pientä ledipistettä ja 90 isoa valonheitintä. Tornin huipulla on iso laserkiila, joka osoittaa kirkon suuntaan. Se on linkki torille, jossa fantasia järjestettiin aiemmin, valotaiteilija Juha Rouhikoski kertoo.

Toimittajaa ei hyppytorniin päästetä turvallisuussyistä.

Onko laserkiilan tarkoitus liikkua?

– Ei ole. Laser haittaa lentoliikennettä, jos se pyörii miten sattuu, Rouhikoski sanoo.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Helvetillinen löyly ei ole tarkoituksena

Kun hämärä taittuu pimeäksi kello 19.30 aikoihin, alkaa ämyreistä kuulua ääntä kuin tilauksesta.

Keskeltä pimeyttä, tablettitietokoneen hehkussa, erottuvat äänitaiteilija Janne Auvisen kasvot.

Hän hioo äänikenttää, joka kuuluu 32 kaiuttimesta ja neljästä subwooferista.

Auvisen mukaan tehoiltaan niistä saa aikaan helvetillisen löylyn, mutta se ei ole tarkoituksena.

– Itse asiassa en voi soittaa musiikkia niin hiljaisella kuin haluaisin. Lasertykin kompura hakkaa tuossa vieressä. Valse Tristeä tuskin voi tässä melussa kuunnella, Auvinen sanoo.

Täysin hiljaista tuskin on varsinaisessa Sibelius-fantasiassakaan.

Kaiuttimista kuuluu katkelmia Jean Sibeliuksen tuotannosta, joihin Auvinen yhdistää niin isoja äänimaailmoja kuin pieniä efektejä.

Tarkoituksena on, että ne sulautuvat yhteen. Auvisen mukaan nyt ei kuunnella musiikkia vaan äänimaisemaa.

Mikä on villein elementti tämän vuoden Sibelius-fantasian äänimaailman sulatusuunissa?

– Voyager-luotaimen avaruudesta Uranuksen rajalta Maahan lähettämät tallenteet. Ne ovat avaruushiukkasia, jotka on käännetty ihmisen kuuloalueelle sopivaksi, Auvinen sanoo.

Majakka vetää puoleensa

Valo- ja lasertestaukset alkavat. Ääni vyöryy kaiuttimista.

Jokin kieppuu ilmassa kuin valon perässä paineleva tulikärpänen. Se on drooni, joka pörisee kuin lennolla oleva kultakuoriainen.

Laserteknikko Otto Suojanen päästää savukoneet valloilleen. Kun laserit osuvat savuun, syntyy mystisen näköisiä ilmassa leijailevia harsoja.

Pimeä metsäkaistale herää eloon, kun valoefektit kiemurtelevat puissa sulautuen Auvisen rakentaman ambienttiäänimaisemaan.

Näky on mykistävä. Tunnelmaa on täysin mahdotonta valokuvata siinä muodossa kuin ihmissilmä sen näkee tai ihmismieli sen kokee.

Havahdun siihen, että aikaa on kadonnut lähes kolme tuntia. On palattava toimitukseen purkamaan kuvia.

– Tässä taitaa mennä myöhään yöhön. Vielä on säätöjä tehtävä. Tämä on hidasta hommaa. Ottaa aikansa, ennen kuin siihen pääsee kiinni, Auvinen sanoo.

Juha Rouhikosken majakka-viittaus laserista saa vahvistuksen samana iltana.

– Anteeksi, mutta mitä tuolla tapahtuu? Seurasin taivaalla olevaa vihreää valoa Verkatehtaalta asti, vastaantulija sanoo, kun pujottelen Hiihtomäentietä alas.

Nyt olen hengästynyt muista syistä. HäSa

Lisää aiheesta: llmaista pysäköintiä! Moottoriradalla pidetään valot pimeänä, mutta sinne pääsee parkkiin Sibelius-fantasian ajan (23.9.)

Lisää aiheesta: ”Ahveniston hyppyrimäen valoefekti tulee näkymään Rengossa asti”, lupaavat Sibelius-fantasian ääni- ja valoteoksen luojat (18.9.)

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.