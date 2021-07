Forssan uusi Kuosikeskus on saanut hyvän vastaanoton

Kesäkuussa avattu Forssan Kuosikeskus tarjosi kodin Forssan Museon ainutkertaiselle painokangaskokoelmalle. Amanuenssi Asta Louhelo kertoo yleisön löytäneen uudet tilat.– Heinäkuu näyttää aika kivalta. Kotimaan kesäturisteja ja myös paikallisia on liikkeellä.Yleisö on myös pitänyt näkemästään.– Positiivista palautetta on tullut paljon, sellaista, että oli jo aikakin. Kovin juhlalliselta tuntuu ja me työntekijät olemme myös kovin tyytyväisiä uusiin tiloihin.Kuosikeskuksen…