Fragile Dream -yhtyeen debyyttilevyllä kuuluu maailmantuskaa ja toivon pilkahduksia

Melodista alternative rockia soittava Fragile Dream julkaisee vappuna kauan odotetun debyyttialbuminsa Dance While the World Is Burning. Sen nimikkosingle on ollut striimattavissa jo jonkin aikaa.

– Levy jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen on sellaista maailmantuskaa, jossa pohditaan kaikkea, mikä uhkaa ihmiskuntaa ja ihmisyyttä. On ääriajattelua, nationalismiksi naamioitunutta fasismia, kasvavaa rasismia, vihaa seksuaalivähemmistöjä ja naisia kohtaan, yhtyeen solisti Jari Hakkarainen luettelee.

Uhkakuvien listalle Hakkarainen nostaa myös ilmastonmuutoksen, hybridivaikuttamisen ja valeuutiset sekä sosiaalisen median.

– Sosiaalinen media tuntuu vääristävän ja polarisoivan ihmisten ajattelua sekä rapauttavan yhteisöllisyyttä. Moni haluaa sen oman varttinsa julkisuudessa, eikä niin, että tekisi jotain merkityksellistä, vaan ihan julkisuuden itsensä vuoksi, Hakkarainen miettii.

Kasassa vuodesta 2012

Levyn sanoituksista vastaavan Hakkaraisen mukaan albumin toinen puoli sisältää enemmän henkilökohtaisesta näkökulmasta kirjoitettua musiikkia.

– Biiseissä pilkahtelee myös toiveikkuutta siitä, ettei kaikkea ole vielä menetetty. Ei pidä tuijottaa menneisyyteen liikaa, vaan tähdätä kohti tulevaa ja muuttaa toimintaansa sen mukaan.

Fragile Dream -yhtyeen ydinporukka on ollut kasassa vuodesta 2012. Bändi julkaisi viimeksi kolme singleä kaksi vuotta sitten.

– Bändi on ollut hieman säästöliekillä, paitsi levynteon suhteen. Krooninen väsymysoireyhtymä ja keuhkokuume veivät ääneni pari vuotta sitten, emmekä sen vuoksi ole nyt paljon keikkailleet.

Debyyttialbumille on valikoitunut yhdeksän raitaa.

– Albumia on työstetty ajallisesti noin vuosi. Mielestämme tuotanto on erittäin onnistunut niin soundillisesti kuin sisällöllisesti, kosketinsoittaja Mikko Tammiranta toteaa.

Ongelmat pitää kohdata

Debyyttialbumi julkaistaan digitaalisena 1. toukokuuta. Bändin esikoinen on saatavilla myös vinyylinä.

– Vinyyli taisi olla Mikon ja Jannen (Leppämäki) ajatus. CD alkaa olla aikansa elänyt, mutta jotain fyysistä levyä olisi kiva olla tarjolla, Hakkarainen toteaa.

Nimikkosingle ilmestyi suoratoistopalveluihin maaliskuun lopulla.

– Biisi kertoo siitä, mitä itse voi tehdä sen eteen, että asiat muuttuisivat paremmiksi. Ennen kaikkea se on viesti siitä, että pitää uskaltaa kohdata ongelmat, eikä vain piilottaa päätä pensaaseen ja toivoa, että ne menisivät ohi.

Pitkäperjantaina julkaistiin Mayflies, jolla Soila Tammiranta-Sillstén ottaa ensi kertaa päävokalistin roolin. Kappale kritisoi somemaailmaa ja turhaa julkisuutta.

Vihaan on helppo upota

Tämän viikon perjantaina ensisoittonsa saava Only Love Can Win -single puolestaan ammentaa rakkauden voimasta.

– Se perustuu osittain henkilökohtaisiin muistoihin vaikeista tilanteista elämässä. Ne ovat kasvattaneet ihmisenä ja opettaneet, että vaikka vihaan ja katkeruuteen on helppo upota, niin empatia ja välittäminen ovat kuitenkin niitä asioita, jotka pitävät pinnalla vaikeina hetkinä, Hakkarainen kertoo.

Fragile Dream odottaa kovasti keikkalavoille paluuta.

– Keikkailemaan on kyllä jo paloa, ja levyjulkkarikeikka oli tarkoitus pitää julkaisuajankohtana, mutta nykytilanne mutkisti asioita. Kunhan maailma rauhoittuu, keikkoja on varmasti luvassa, Tammiranta lupaa. HÄSA