Galleria Koneessa voi nähdä ikivanhalla tekniikalla tehtyä räjäytettyä kalliota

Galleria Koneessa on lokakuussa esillä kuvataiteilija Sanna Kananojan näyttely Halkaistut maisemat. Se kuvaa nimensä mukaisesti halkaistuja maisemia, nimittäin teiden varsilta löytyviä kallioleikkauksia.

– Otan valokuvia, joiden pohjalta teen maalaukseni. Näitä olen ottanut muun muassa istuessani bussin kyydissä Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä, hän kertoo.

Kasoja ennen kallioita

Kananoja kuvaa teoksissaan luontoa. Hän on erityisen kiinnostunut lähellä olevasta ja ihmisen koskettamasta luonnosta.

– Luonnossa on runsautta mistä valita, mutta siellä on sopusointuista kaaoksellisuutta. Maalauksissani pyrin samaan runsauden balanssiin.

Ennen kallioleikkaussarjaansa hän kuvasi erilaisia luonnosta löytyviä kasoja.

Kananojalle luonto on merkityksellinen. Se nousi hänen aiheekseen ajan kanssa.

– Olen pohtinut paljon, mikä minulle itselleni on tärkeää. Luonto on kulkenut mukana ainakin opinnäytetyöstäni asti, vaikka tietenkin sen käsittely taiteessani on kehittynyt.

Tempera kehitettiin antiikissa

Vaikka Halkaistut maisemat -näyttelyn teosten pohjana ovat valokuvat, ei kyse ole realistisista maalauksista.

– Valokuvat ovat lähtökohta, mutta lopulliset teokset eivät ole yksi yhteen niiden tai todellisten maisemien kanssa.

Kananoja maalaa teoksensa temperalla.

Temperavärit kehitettiin jo antiikin aikana, ja niiden käyttö yleistyi keskiajalla. Ne olivat suosittuja taidemaalauksessa 1400-luvulle saakka, jolloin alettiin käyttää öljyvärejä.

– Moni kokee temperan käytön hankalaksi, koska maali on ohutta. Itse sen sijaan pidän siitä, että teoksiin pitää tehdä todella ohuita kerroksia.

Muovin sijasta kananmunaa

Temperavärit sekoitetaan itse. Niiden sidosaineena toimii useimmiten kananmuna. Lisäksi väreihin tulee pigmenttiä ja vettä. Kananoja kertoo käyttävänsä väreihin usein myös pellavaöljyä.

– Pidän temperalla maalaamisen tunnusta ja siitä, millaista jälkeä sillä tulee. Se on hyvin omanlaisensa väri, vähän kuin vesivärien ja akryylin yhdistelmä.

Temperassa Kananojaa kiehtoo myös muovittomuus.

– Täysin myrkyttömiä maalini eivät kuitenkaan ole, koska käytän synteettisiä pigmenttejä.

Koneessa esillä olevat teokset ovat kaikki suhteellisen suurikokoisia. Suuri koko ei ole ollut teosten itsetarkoitus. Massiivisten kallioleikkausten kuvaamiseen se kuitenkin sopii.

– Todellisiin kohteisiin verrattuna nämä ovat miniatyyrejä. HÄSA