Game of Thronesille odotetusti parhaan draamasarjan Emmy-palkinto, Fleabag yllätti

Fantasiadraama Game of Thrones on voittanut parhaan draamasarjan Emmy-palkinnon Los Angelesissa. HBO:n hittisarja sai palkinnon nyt neljättä kertaa. Game of Thronesin voitto oli laajalti odotettu, vaikka sarjan viimeiseksi jäänyt tuotantokausi saikin faneilta ristiriitaisen vastaanoton. Game of Thrones keräsi tämän vuoden Emmyissä ennätykselliset 32 ehdokkuutta. Palkintoja se sai kaikkiaan 12 kappaletta. Parhaan komediasarjan Emmyn vei hieman…