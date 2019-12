Gwen Stefani ensi kesän Pori Jazzin vetonaulaksi

Pori Jazzin ensi kesän eräs kärkiesiintyjistä on Gwen Stefani. Festivaali julkisti perjantaina tiedon yhdysvaltalaisen laulajan, tuottajan ja muoti-ikonin pestaamisesta Porin vetonaulaksi.

Gwen Stefani nousi tähdeksi 1990-luvulla No Doubt -yhtyeen solistina. Yhtyeen keskeisiin hitteihin lukeutui kappale Don’t Speak. Vuodesta 2004 Stefani on tehnyt soolouraa, jonka menestyskappaleita ovat olleet Hollaback Girl ja The Sweet Escape.

Suomessa Stefani on nähty konserttilavalla tätä ennen kerran, Helsingin Areenassa vuonna 2007.

Pori Jazz soi ensi kesänä ajalla 10.–18. heinäkuuta. Festivaali järjestetään nyt 55. kerran.