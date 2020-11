"Haluaisin ajatella, että teokset ovat naisen luomia" – Supersuositun Elena Ferranten suomentaja ei tiedä itsekään kuka kirjailija on, mutta ymmärtää, miksi hän ei halua tulla esiin

Helinä Kangas on suomalaisille Elena Ferranten ääni, sillä hän on suomentanut salanimellä kirjoittavan italialaiskirjailijan Napoli-sarjan ja kaksi romaania. Niistä toinen on lokakuussa julkaistu Aikuisten valheellinen elämä. Kirjojen menestys on aiheuttanut paineita kääntäjällekin.