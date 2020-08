Halukkaat saavat perjantaina ensimaistiaisen uudesta Hämeenlinnan pääkirjastosta: "Tämä on älykäs talo" – Katso video

Halukkaat saavat perjantaina ensimaistiaisen uudesta pääkirjastosta.

Hämeenlinnan remontoituun pääkirjastoon on jo päässyt heinäkuusta alkaen hieman kurkistamaan aulatilojen väliaikaisissa nouto- ja palautuspisteissä, työasemilla sekä lehtilukusalissa, mutta lainauskerros on vielä viimeistelytöiden alla.

Taiteiden yönä perjantaina 28. elokuuta koko kirjastorakennus on auki neljä tuntia kello 16–20.

Sen jälkeen ovet laitetaan säppiin neljäksi päiväksi viimeistely- ja testaustöiden ajaksi ennen virallisia avajaisia, jotka ovat syyskuun ensimmäisenä päivänä tiistaina kello 10.

Mitä uusilta tiloilta voi odottaa?

– Olemme perihämäläinen kirjasto, ja palvelemme omia asiakkaitamme. Emme ole Oodi, siis mikään Suomen Suomen kirjastojen näyteikkuna, Hämeenlinnan kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen hymyilee.

Aivan peruskirjasto Hämeenlinnassa ei ole, sillä siellä otetaan käyttöön poikkeuksellisen laaja omatoiminen aukiolo.

Kirjastossa on määritelty omatoimialueeksi oikeastaan kaikki muu paitsi henkilökunnan työtilat, joihin on erilliset, lukitut ovet.

Poikkeuksellista pääkirjastoksi

Omatoimialueen tiloihin kirjaston käyttäjille on pääsy joka päivä aamukuudesta iltakymmeneen saakka.

Sisään pääsee Lukiokadun puoleisesta ovesta omalla kirjastokortillaan ja pin-koodillaan. Jokaisella Vanamo-kirjastojen käyttäjällä, jolla nämä ovat, pitäisi olla järjestelmään asetettuna pääsy tiloihin sitten, kun ne aukeavat.

– Uskoisin, että ainakaan missään suomalaisessa pääkirjastossa ei ole vielä näin laajaa omatoimista aukioloa, Jurvanen arvioi.

Jemmaksi nimetyn kirjaston päävaraston pitäisi aueta yleisön käytettäväksi vuodenvaihteeseen mennessä. Sekin on Jurvasen mukaan uusi palvelumuoto, mitä tulee suomalaisiin kirjastoihin.

Tekniikan ansiosta kaiken pitäisi toimia myös palveluaikojen ulkopuolella eli silloin, kun talossa ei ole henkilökuntaa.

– Tämä on älykäs talo. Myös turvallisuuden puolesta kaikki on viimeisen päälle, Jurvanen sanoo.

Tulevaisuuden huone

Mediahuonetta Jurvanen kuvailee tulevaisuuden tilaksi: siellä voi katsoa elokuvia, pelata konsolilla, laulaa karaokea tai järjestää vaikka immersiivisiä eli kokemuksellisia taide-elämyksiä virtuaalilasien avulla.

Alkamassa on digiprojekti, jossa mediahuoneen mahdollisuuksia hyödynnetään.

Tuore tekniikka on läsnä myös bändihuoneessa, jossa on sähköiset soittimet ja hyvät äänitys- ja editointimahdollisuudet. Myös läheisestä soittohuoneesta on yhteys studioon eli soittonsa saa halutessaan tallennettua helposti.

Entinen Musiikkisali on nyt monikäyttöinen Leino-sali. Se on varusteltu nykyaikaisesti ja akustiikkaa on parannettu.

Näyttötaulut tärkeitä

Digitaalisuus näkyy kirjaston tiloissa myös eri puolilla olevissa näyttötauluissa.

– Ne ovat iso osa kirjaston ajatusta, Jurvanen sanoo.

Kaikki kirjaston tiedotus tapahtuu näytöillä, ja myös asiakkaiden omat ilmoitukset skannataan pyörimään niillä. Toki yksi perinteinen ilmoitustaulukin jätetään.

Kaikki pinnat eivät toki ole digitaalisia. Lehtisalin ikkunoista avautuva näkymä kohti Hämeen linnaa ja Vanajavettä tullee olemaan suosittu kuvauspaikka, arvelee Jurvanen.