Hämeenlinna ja Rauma vaihtoivat kesäteatterinäytelmiä – Junnu Vainio seikkailee nyt Hämeenlinnassa

Ennakkomyynti on vetänyt samaa tahtia kuin viimevuotinen Kaksi puuta -menestysnäytelmä.

Hämeenlinnan Uuden Kesäteatterin viides kesä paukahtaa vauhtiin 29. kesäkuuta, jolloin ensi-iltansa saa Juha “Junnu” Vainion urasta ja elämästä kertova näytelmä.

Sellaista elämä on sai kantaesityksensä viime kesänä Rauman kesäteatterissa, ja nyt sama produktio tuodaan Hämeenlinnaan. Vastaavasti Hämeenlinnan viimekesäinen menestysnäytelmä Kaksi puuta matkaa kesäksi Raumalle.

Tällaisen vaihtokaupan takana on Hämeenlinnan kesäteatterin johtaja Otto Kanerva, joka on ollut käsikirjoittamassa molempia näytelmiä ja joka ennen kaikkea on myös Rauman kaupunginteatterin taiteellinen johtaja.

– Rauma on niitä harvoja kaupunkeja, joissa kesäteatteri kuuluu kaupunginteatterin toimintaan. Kesäteatterissa näyttelevät kuitenkin freelancenäyttelijät, hämeenlinnalainen Kanerva kertoo.

Lisäksi Rauman kaupunginteatteri hakee uusia toimintamalleja ja yhteistyötä yksityisten teatterituotantoyhtiöitten kanssa – ja Kanervan kesäteatterihan on juuri tällainen yhteistyökumppani.

Vaihtokauppa merkitsee myös jatkoaikaa kahdelle menestysnäytelmälle. Junnu Vainio -näytelmä keräsi Raumalle noin 15 000 katsojaa, ja Juha Tapion lauluja sisältänyt Kaksi puuta Hämeenlinnaan 20 000 katsojan ennätysyleisön.

Junnu Vainio -näytelmän ohjaaja Mikko Kivinen on iloinen siitä, että produktio esitetään myös Hämeenlinnassa.

– Tarvitsemme vain viikon harjoitusajan Kaupunginpuistossa ennen ensi-iltaa.

Näytelmässä jatkavat kaikki samat näyttelijät kuin viime kesänä Raumalla, mutta soittajista osa vaihtuu. Orkesterinjohtajana kuitenkin pysyy Tuomas Kesälä.

Musiikilla on keskeinen rooli näytelmässä. Kivinen laskee, että mukana on 17 Junnu Vainion laulua.

– Eihän Junnusta voi ajatellakaan sellaista näytelmää, jossa ei olisi hänen musiikkiaan, Kivinen sanoo.

Sellaista elämä on -näytelmän käsikirjoitusprosessi oli erityislaatuinen. Työn tekivät Kanerva ja Kivinen yhdessä. Ja hyvin konkreettisella tavalla yhdessä.

– Matkustin useita kertoja Helsinkiin Mikon kotiin, ja siellä me istuimme pöydän ääressä vastatusten. Näin se syntyi syksyn 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana, Kanerva kertoo.

Kumpikin kirjoittaja kehuu sekä omaa että käsikirjoittajakumppaninsa Junnu-tietämystä.

– Olen tehnyt käsikirjoituksen Junnu-aiheiseen elokuvaan. Projekti oli jo aika pitkällä, kun sen rahoitus jostain syystä kaatui kymmenisen vuotta sitten, Mikko Kivinen kertoo omalta osaltaan.

Otto Kanerva puolestaan on tuottanut jo monen monta kertaa Kotkan Meripäiville Yleisessä saunassa -konsertteja, jotka koostuvat Junnu Vainion lauluista. Tulevana kesänä on on 14. kerta.

– Olen juontanut ja käsikirjoittanut ne, ja olen saanut siten kahlata kaiken mahdollisen materiaalin, mitä Junnu Vainiosta löytyy, Kanerva kertoo.

Joten näytelmän syntymisessä ei paljon muuta tarvittu kuin yhteistä aikaa.

– Lisäksi tunnemme toisemme hyvin ennestään, ja meillä aina juttu luistaa, Kanerva sanoo.

Juha Vainio oli viime syksynä paljon esillä, kun hänen syntymästään tuli kuluneeksi 80 vuotta ja kun elämäkertateos Sellaista elämä on ilmestyi.

Kivisen ja Kanervan näytelmä on siis vanhempi, eikä sillä ei ole mitään tekemistä elämäkertakirjan kanssa.

– Minua kyllä haastateltiin kirjaa varten. Kirjasta tuli mielestäni vähän sensaatiohakuinen. Meidän näytelmä puolestaan on sankaritarina miehestä, joka voitti alkoholisminsa ja pystyi sen jälkeen vielä parantamaan tuotantoaan, Kivinen selvittää.

Otto Kanerva odottaa kesää hyvin luottavaisena.

– Ennakkomyynti on sujunut samaan tahtiin kuin viime vuonna, eli noin 10 000 lippua on myyty tai varattu toukokuun puoliväliin mennessä. HÄSA

Julkaistu Hämeen Sanomien kesälehdessä 21.5.2019. Lue koko kesälehti tästä linkistä.