Hämeenlinnalainen Minttu Saarinen eli 9 kuukautta naistenlehden oppien mukaan, nyt on aika summata tulokset: "Nautin enemmän"

Kuvataiteilija Minttu Saarinen on työstänyt tämän vuoden aikana voimakkaita teoksia naisen kehollisuudesta. Teokset syntyivät samaan aikaan, kun Saarinen eli naistenlehtien oppien mukaan. Nyt kokeilu on vihdoin päättynyt ja Saarinen pääsee avaamaan sen tuloksia. Osa niistä on nähtävillä Galleria Koneen näyttelyssä.