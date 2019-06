Hämeenlinnalainen murhamysteeri ja pakopeli ehdolla Vuoden museopedagogiseksi teoksi

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry jakaa vuosittain Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana.

Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa. Tänä vuonna ehdotuksia Vuoden museopedagogiseksi teoksi tuli 18.

– Palkittavan valinta on vuosittain varsin antoisa mutta myös hankala tehtävä – eikä vuosi 2019 tee poikkeusta! Ehdolla on lähes 20 hanketta, joista jokaisella on oma ainutlaatuinen arvonsa. Ja kaiken lisäksi tämä on vain pintaraapaisu siitä hienosta pedagogisesta työstä, mitä Suomen kulttuurilaitoksissa tehdään, Pedaalin hallituksen puheenjohtaja Maiju Tuisku toteaa.

Ehdokaslistalla on mukana kaksi kohdetta Hämeenlinnasta: Palanderin talon murhamysteeri ja Pako linnasta -tapahtuma.

Hämeenlinnan kaupunginmuseon murhamysteerissä joukkueet yrittävät ratkaista kuvitteellista murhatapausta, joka sijoittuu Hämeenlinnaan vuonna 1911. Vihjeitä antavat näyttelijät, jotka ovat museon henkilökuntaa. Marraskuussa 2018 järjestettyihin neljään ensimmäiseen pelikertaan osallistui yli 350 pelaajaa, ja ne toivat Palanderin taloon paljon uusia kävijöitä.

Hämeen linnan ja Fenix ohjelmapalvelut oy:n järjestämässä Pako linnassa -tapahtumassa ryhmällä on kaksi tuntia aikaa paeta linnasta selvittämällä linnan ja sen historiaan liittyviä kysymyksiä. Tapahtumat ovat olleet loppuunmyytyjä, ja ne ovat tuoneet linnaan uusia asiakasryhmiä, kuten nuoria aikuisia.