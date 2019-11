Hämeenlinnalaisen JP Koskisen kirja Tulisiipi Savonia-palkintoehdokkaana – Kisaa myös Finlandia-palkinnosta

Hämeenlinnalainen Juha-Pekka Koskinen kilpailee Savonia-kirjallisuuspalkinnosta teoksellaan Tulisiipi (Like). Valintaraadin mukaan Tulisiipi on kiehtova ja mukaansa tempaava tarina lentämiseen hurmautuneesta Kaarle-pojasta ja muista suomalaisista, jotka etsivät onnea ja vapautta niin Amerikan...

Hämeenlinnalainen Juha-Pekka Koskinen kilpailee Savonia-kirjallisuuspalkinnosta teoksellaan Tulisiipi (Like). Valintaraadin mukaan Tulisiipi on kiehtova ja mukaansa tempaava tarina lentämiseen hurmautuneesta Kaarle-pojasta ja muista suomalaisista, jotka etsivät onnea ja vapautta niin Amerikan kultamailta kuin itärajan takaa työläisten paratiisista ja joutuivat maksamaan siitä kovan hinnan. Tulisiipi on myös kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana. Lisäksi Suomalaisen Kirjakaupan henkilökunta valitsi sen Vuoden 2019…