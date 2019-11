Hämeenlinnalaisesta Risto Autiosta Näyttelijäliiton puheenjohtaja

Hämeenlinnalainen Risto Autio on valittu Näyttelijäliiton puheenjohtajaksi. Valinnan teki Näyttelijäliiton valtuusto viikonvaihteessa. Luottamustoimi on kolmivuotinen ja se alkaa ensi vuoden alussa. Autio tunnetaan Kotikadun Hanneksena, mutta hän on näytellyt monissa...

Hämeenlinnalainen Risto Autio on valittu Näyttelijäliiton puheenjohtajaksi. Valinnan teki Näyttelijäliiton valtuusto viikonvaihteessa. Luottamustoimi on kolmivuotinen ja se alkaa ensi vuoden alussa. Autio tunnetaan Kotikadun Hanneksena, mutta hän on näytellyt monissa muissa tuotannoissa sekä television että teatterin puolella. Onni pyörii Taidekasarmilla Autio on työskennellyt usein myös harrastajanäyttelijöiden kanssa. Hämyteatteri esittää parhaillaan hänen käsikirjoittamaansa ja ohjaamaansa komediaa…