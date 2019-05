Hämeenlinnalaislähtöinen Eija-Liisa Ahtila kunniatohtoriksi – palkitulla videotaiteilijalla merkittävä kansainvälinen ura

Aalto-yliopiston kunniatohtoreiksi valittiin 15 tekniikan, taiteen ja yhteiskunnan vaikuttajaa. Yksi heistä on hämeenlinnalaislähtöinen videotaiteilija, ohjaaja ja valokuvaaja Eija-Liisa Ahtila.

Ahtila viettää edelleen aikaa paljon Kanta-Hämeessä mökillään Hauholla. Ahtila palkittiin Pro Finlandia -mitalilla vuonna 2005. Vuonna 2009 hänet nimitettiin taiteen akateemikoksi.

Muut taiteen kunniatohtorit ovat professori Jacob Buur, University of Southern Denmark, professori emerita, tekstiilitaiteilija Helena Hyvönen, maisema-arkkitehti Leena Iisakkila, Helsinki Design Weekin perustaja, toimitusjohtaja Kari Korkman, professori Irit Rogoff, Goldsmiths, University of London, media-artisti, Ars Electronica -festivaalin johtaja Gerfried Stocker, päätoimittaja, kustantaja Daniel Thawley, A Magazine Curated by.

Tekniikan kunniatohtorit ovat: teknologiajohtaja Matti Kauhanen, ABB, pääjohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos professori Enrique J. Lavernia, University of California, johtaja Marja Makarow, Biokeskus Suomi, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki, toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oy, tutkimusjohtaja Markku Tilli, Okmetic Oy.

Kunniatohtorit vihitään 13. ja 14. kesäkuuta 2019 pidettävissä taiteen alan ja tekniikan korkeakoulujen promootioissa Dipolissa, Otaniemessä. Kunniatohtoreiden paneelikeskustelu järjestetään 11. kesäkuuta.