Hämeenlinnan taidemuseo sai lahjoituksena 49 Marjukka Vainion teosta

Hämeenlinnan taidemuseo on saanut huomattavan laajan lahjoituksen valokuvataiteilija Marjukka Vainion (1953–2019) teoksia. Lahjoitus sisältää 49 teosta ja niihin liittyvää arkistoaineistoa, kuten uniikkeja koevedoksia. Lahjoitus saatiin Vainion perikunnalta taiteilijan toiveen mukaisesti. Lahjoitukseen kuuluu teoksia kaikilta vuosikymmeniltä, 1980-luvulta asti. Aiheina on niin kukkia, Venetsian karnevaalit kuin Äänisen rannan kalliopiirroksia. Marjukka Vainio on yksi Suomen merkittävistä valokuvataiteilijoista. Hänen…

