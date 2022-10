Hämeenlinnan teatterin johtajana aloitti ihminen, joka ei julistaudu simsalabim-temppuja tekeväksi messiaaksi

Suoraan syvään päätyyn.

Näin Anna-Elina Lyytikäinen kuvailee aloitustaan Hämeenlinnan teatterin johtajana. Pesti alkoi lokakuun alussa ja tehtäviä oli heti ensimmäisenä päivänä, vaikka oli lauantai: Lyytikäinen osallistui keskusteluihin Hyvin sanottu -festivaalilla Verkatehtaalla.

Sen jälkeen tuoretta johtajaa ovat työllistäneet akuutisti muun muassa sairaustapaukset, kun teatterin syksyn esityskausi on käynnissä.

Aivan tuntemattomaan Lyytikäinen ei lokakuun alussa hypännyt, sillä hän ehti jo kesällä muutaman kuukauden ajan tutustua organisaatioon, henkilökuntaan ja työkulttuuriin Hämeenlinnan teatterissa. Jo alkujaan oli selvää, että varsinaisesti hän ehtii aloittaa vasta lokakuun alussa, kun saa aiemmin sovitut freelance-työnsä hoidettua.

Itse asiassa Lyytikäinen jopa ajatteli, että Hämeenlinnan johtajahaku menee häneltä tyystin sivu suun juuri freelance-töiden vuoksi. Kun Lyytikäinen jätti Tampereen Teatterin pääohjaajan työt vuonna 2021, kalenteri alkoi täyttyä vapaana taiteilijana.

Henkilökunnan “headhunttaama”

Hän rohkaistui kuitenkin hakemaan, kun Hämeenlinnan teatterin henkilökunnasta useampi ihminen soitteli ja houkutteli.

Voiko siis sanoa, että teatterin henkilökunta ”headhunttasi” sinut?

– No, tavallaan. Hakuprosessi oli kuitenkin ihan perinteinen, Lyytikäinen hymähtää.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Tulin haastatelluksi läpikotaisin sekä hallituksen että henkilökunnan puolelta, niin taiteellisista kuin myös hallinnollisista, työnjohdollisista ja henkilöjohtamisen asioista.

Lyytikäinen oli lopulta sekä teatterin hallituksen että henkilökunnan ykkössuosikki tehtävään.

– Yritän olla luottamuksen arvoinen. Tietysti se asettaa vähän paineita, mutta aistin joka puolelta, että kaikki toivovat teatterille vain hyvää. Kaikki ovat tukenani, hän muotoilee.

– Semmoista messiasta on turha odottaa, joka laittaa kaiken kuntoon simsalabim. Minä uskon yhteistyöhön. Koen, että se on teatteritaiteen ja -toiminnan elinehto.

Yhteistyön nimeen

Yhteistyö onkin sana, joka toistuu Lyytikäisen puheissa useaan kertaan haastattelun aikana.

Hän haluaisi, että teatteri voisi olla osana auttamassa Hämeenlinnaa ”löytämään lumovoimaisen identiteetin”.

– Kokemukseni Hämeenlinnasta on, että tämä on kulttuurihistoriallinen kaupunki: on linna, Aulanko, Hattulassa Pyhän Ristin kirkko… Keskustan kauniit puutalot viestivät historiaa, menneisyyttä ja arkkitehtoonista arvokkuutta, Lyytikäinen luettelee.

– Tästä voisi mielestäni hyvinkin tulla näkyvästi ja isosti kulttuurikaupunki. Täällä on paljon hyviä ja erilaisia kulttuurin tekijöitä. Synergian ja yhteistyön edistäminen on yksi minun tehtävistäni, kun osaisin oikeasti pujottaa teatterin siihen osaksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tuoreena näyttönä tästä Lyytikäinen kertoo Hämeen linnan historiallisesta kummituskierroksesta, joka kertoo oikeista linnan historiaan liittyvistä henkilöistä. Teatteri on mukana tekemässä sitä useiden toimijoiden kanssa syksyksi 2023.

Yksi konkreettisimmista yhteistyön muodoista on tietysti Verkatehdas.

– Verkatehdas-yhteistyö oli yksi asia, joka inspiroi minua koko työnkuvassa. Koko tämä kulttuurikortteli on ihan mieletön. Siitä on taloudellista, teknillistä ja tuotannollista hyötyä, että saamme olla ison tapahtuma-alaan erikoistuneen firman tytäryhtiö.

Luotto-ohjaajien perässä

Uuden johtajan kädenjälki alkaa näkyä ohjelmistossa toden teolla kuitenkin vasta arviolta puolentoista vuoden päästä.

– Ehkä keväällä 2024 on näkyvissä, että oma työni pyörii ohjelmistossa, Lyytikäinen ynnää.

Hänestä on ensisijaisen tärkeää saada Hämeenlinnaan hyviä ohjaajia.

– Verkot ovat jo vesillä. Nimekkäitä, hyviä, ihmisiä, joihin luotan ja joita minä arvostan.

Huulille karkaava hymy paljastaa, että jotain koukkuun on jo tarttunutkin.

Tulossa on myös yhteistuotantoja muiden teatterien kanssa. Kyse ei ole siis vierailuista, vaan siitä, että teatterien henkilökunta tekee ristiin näytelmiä, joita esitetään Hämeenlinnassa ja muissa mukana olevissa teattereissa.

– Se on kiinnostava, hyvä ja nykyaikainen tapa tuottaa. Sillä saadaan vaihtelevuutta myös esiintyviin taiteilijoihin. Kaikki ovat olleet innoissaan, kun olen kertonut näistä ideoista henkilökunnalle.

Lue myös:

Voi kunpa uusi teatterinjohtaja nostaisi ammattitaiteen arvostusta Hämeenlinnassa (22.2.2022)

Uusi teatterinjohtaja on kotimaisen draaman puolestapuhuja – Anna-Elina Lyytikäistä houkuttaa uudenlainen esittävän taiteen kortteli (28.1.2022)