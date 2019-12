Hämeenlinnan teatterin taiteelliseksi johtajaksi valittiin Kari-Pekka Toivonen

Hämeenlinnan teatterin taiteelliseksi johtajaksi on valittu teatteritaiteen maisteri Kari-Pekka Toivonen.

Toivonen on työskennellyt aiemmin taiteellisena johtajana Linnateatterissa vuosina 2012–2014 ja Oulun kaupunginteatterissa vuosina 2014–2019.

Toivonen on kiistelty hahmo, sillä julkisuudessa on keskusteltu Oulun teatterin ilmapiiriongelmista.

Aiemmin Toivonen on ollut pitkään näyttelijänä Suomen eri teattereissa mm. Helsingin kaupunginteatterissa ja Ryhmäteatterissa. Ohjaajana hän on ollut vuodesta 2011 monissa teattereissa. Toivonen on myös tullut tutuksi sekä televisiosta että elokuvista.

Kari-Pekka Toivonen aloittaa tehtävässään 7.1.2020.