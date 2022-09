Harry Styles -trillerin maailmanensi-ilta kohujen keskellä

Näyttelijänä hienon uran tehnyt Olivia Wilde löi esikoisohjauksellaan Booksmart rytisten läpi. Teinikomedian perinteitä uudistanut elokuva oli yleisö- ja kriitikkomenestys. Toisen elokuvansa Don’t Worry Darlingin pääosaan Wilde sai Hollywoodin nuoriin huippuosaajiin kuuluvan Florence Pughin ja yhden maailman suurimmista poptähdistä, Harry Stylesin.

1950-luvulle sijoittuva Don’t Worry Darling tapahtuu Victory-nimisessä kaupungissa, jonka miehet käyvät töissä salaisessa tukikohdassa. Jotain outoa on koko miljöössä, jossa kaikki on liian täydellistä. Juonipaljastuksia tekemättä voi sanoa, että elokuva on myös fantasiaa ja trilleri.

– Kaikki tässä elokuvassa on vertauskuvaa, Wilde summasi Don’t Worry Darlingin lehdistötilaisuudessa Venetsian festivaaleilla.

– Kaikki, mikä on Victoryssa kaunista, on myös kauhistuttavaa.

Koko teoksen luonnehtiminen vertauskuvaksi kertoo paljon elokuvasta, jossa on isoja ideoita, mutta vähän konkretiaa. Arvioissa on mainittu Stepfordin naiset, Matrix, Squid Game ja yllätyskäänteistään tunnetun M. Night Shyamalanin elokuvat.

Don’t Worry Darlingin arvostelut ovat olleet varauksellisia tai negatiivisia. “Vahvasti alkava elokuva murenee hämmentävien kerrontaratkaisujen vuoksi”, kirjoitti Indiewiren kriitikko Kate Erbland. Guardianin Peter Bradshaw kuvaili juonenkäänteitä fantastisen hupsuiksi ja elokuvan suurta paljastusta mitättömäksi ja väkinäiseksi. Tyhjä kuori, BBC:n Steph Green summasi.

Tähti ei tullut lehdistötilaisuuteen

Pugh kantaa Don’t Worry Darlingia roolissaan kotirouvana, joka herää kyseenalaistamaan oudon utopian. Styles esittää hänen aviomiestään ja Chris Pine tukikohdan johtajaa, jonka hahmon Wilde on kertonut perustuvan mediapersoona Jordan Petersoniin.

Wilde ja Styles alkoivat seurustella kuvausten aikana ja ohjaaja erosi tuolloin lastensa isästä. Jotain tapahtui myös Wilden ja Pughin väleille.

Ensi-iltaan johtaneet viikot olivat elokuvan kannalta erikoisia. Ensin julki tuli Pughin ja Wilden riita, jonka vuoksi Pugh on tiettävästi kieltäytynyt Don’t Worry Darlingin lehdistövelvoitteistaan. Otsikoihin nousi uusi kitka, kun Stylesille päätyneeseen rooliin alun perin valittu Shia LaBeouf tuli julkisuuteen kertomaan, ettei hän saanut potkuja vaan jättäytyi itse hankkeesta pois ennen kuvauksia.

Jännitteet olivat ilmassa lehdistötilaisuudessa, ja kun Wildeltä kysyttiin Pughin poissaolosta, hän aloitti kehumalla näyttelijäänsä luonnonvoimaksi.

– Olemme kiitollisia, että hän ehtii illan punaiselle matolla Dyynin kuvauksista huolimatta, Wilde sanoi.

– Mitä tulee loputtomiin juoruihin ja kohinaan, internet ruokkii itseään. En halua osallistua.

Dyynin jatko-osan kuvauksista Unkarista saapunut Pugh kuitenkin valokuvattiin Venetsiassa vain minuutteja lehdistötilaisuuden jälkeen.

Kun Wildelle esitettiin kysymys Shia LaBeoufista, tilaisuuden moderaattori Giulia D’Agnolo Vallan keskeytti toimittajan, ilmoitti asian loppuun käsitellyksi ja antoi puheenvuoron eteenpäin.

Poliittista sanomaa

Wilde piti pintansa lehdistötilaisuuden kireäksi muuttuneesta tunnelmasta huolimatta. Ohjaaja kuvaili elokuvansa olevan kriittinen nostalgiaa ja Donald Trumpin Make America Great Again -teesiä kohtaan.

– Elokuvassa on paljon fasistien kuvakieltä. Käsittelemme valtaa ja vallan väärinkäyttöä, Wilde sanoi.

– Elokuvan teema on ajaton. Tuskin tulee aikaa, jolloin toisten kehoja ei yritettäisi hallita.