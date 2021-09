Hytti nro 6:lle pääpalkinto Jerusalemin kansainvälisellä elokuvafestivaalilla

Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hytti nro 6 voitti torstaina pääpalkinnon Jerusalemin kansainvälisellä elokuvafestivaalilla.Tuomariston perustelujen mukaan Hytti nro 6 on ”Rajoituksista vapaa elokuva, jossa ahtaaseen junan hyttiin rakentuu kokonainen maailma, ja jossa mahdottomilta tuntuvat yhteydet ylittävät niin maantieteelliset rajat kuin kulttuurierot.”Festivaali on perustettu vuonna 1984, ja se on merkittävä kansainvälisen elokuvan näyttämö Lähi-idässä, Suomen elokuvasäätiön lehdistötiedotteessa…

