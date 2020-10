ITE-taiteen juhlavuoden teemapäivä näkyy verkossa lauantaina

ITE-taiteen 20-vuotisjuhlavuoden teemapäivä lauantaina 17.10. on katsottavissa verkon kautta. Verkkotapahtuman osoite on www.kolomonen.fi/live/.

Museo-live sisältää puheenvuoroja, kuvia ja tunnelmia ITE-taiteesta ja taiteilijoista. Keskustelua käydään myös ITE-ilmiön hyödyntämisestä yhteisöissään ja paikkakuntien vetovoiman tekijöinä.

ITE-taide on Suomessa tehtyä kouluttamattomien taiteilijoiden arjen ympäristöissä syntyvää taidetta. ITE on lyhenne sanoista itse tehty elämä.

Lähetys tulee Savonlinnan maakuntamuseolta. Tapahtuma kuuluu parhaillaan vietettävän ITE-taiteen 20-vuotisjuhlavuoden valtakunnalliseen ohjelmistoon.

Päivän aikana muun muassa puhutaan ITE-juhlavuoden sekä Vuoden ITE-taiteilija -nimitysten merkityksistä sekä vastataan kysymyksiin ”Mitä ITE-taide on ja kuka on ITE-taiteilija?”. Ohjelman eri osioissa mukana on muun muassa vuoden ITE-taiteilija Paula Huhtanen.

