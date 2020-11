Jaakko Juteini sai uuden muistomerkin Viipurin hautausmaalle – Vihkiminen siirtyy tulevaisuuteen

Hattulan suurmieheksi mainitun kirjailija Jaakko Juteinin hautamuistomerkki on valmistunut Viipurin Ristimäen hautausmaalle. Juteinin (1781–1855) muistomerkki on laitettu Neuvostoliiton aikana osin tuhoutuneen hautapaaden paikalle, ja sen tilasivat ja rakennuttivat Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, hattulalainen Jaakko Juteini -seura ja Pro Sorvali -yhdistys. Muistomerkin on suunnitellut arkkitehti Per-Mauritz Ålander, joka on aiemmin suunnitellut Viipuriin useita entistettyjä hautamuistomerkkejä. Hautakivessä käytetyn…

