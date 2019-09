Jännitysklassikko syrjäyttää musikaalit nuorisoteatterilla – Katsojat pääsevät seuraamaan murhaajan viekkautta näyttämöllä

Riihimäen nuorisoteatterin tulkitsemaa klassikkonäytelmää voi seurata kahdella tavalla riippuen siitä, tunteeko tarinan entuudestaan: Joko keskittymällä murhaajan liikkeisiin tai arvuutellen, kuka hän on.

Riihimäen nuorisoteatteri tuo jännitystä Kino Sammon lavalle Agatha Christien klassikkonäytelmän muodossa. Eikä yksikään pelastunut -näytelmä saa ensi-iltansa 21. syyskuuta.

Näytelmän on ohjannut jo kymmenettä vuotta Riihimäen Nuorisoteatterilla opettaja-ohjaajana toiminut Juhana Rönnkvist .

– Meillä on aiemmin syksyisin pyörinyt aika paljon musikaaleja ja koko perheen näytelmiä. Nuoriteatterin rehtori Sanna Saarelan kanssa mietimme, että syksyyn sopisi hyvin jännitys-puhenäytelmä, Rönnkvist kertoo.

Näytelmäversio tästä yhdestä tunnetuimmasta salapoliisiromaanista on käsikirjoitettu jo vuonna 1943, ja se on Agatha Christien omasta kynästä.

– Tein käsikirjoitukseen vain kevyttä dramatisointia ja harjoituskaudella vielä pieniä viilauksia.

Intiimi ja tunnelmallinen

Nuorisoteatteri on näytelmässä tuottajan roolissa. Lavalla nähdään aikuisia harrastajanäyttelijöitä Riihimäeltä ja Hyvinkäältä.

Tarina sijoittuu 1950-luvun lopulle. Se sopii ohjaajan mielestä Agatha Christien maailmaan hyvin, sillä aikakausi on visuaalisesti mielenkiintoinen.

Tarinana Eikä yksinään pelastunut sopii Kino Sammon näyttämölle ohjaajan mielestä mainiosti.

– Kyseessä on suljetun tilan teksti yhden paikan lavastuksella. Näyttelijöitä on sopiva määrä, kymmenen näyttelijää. Tila on intiimi ja tunnelmallinen, Rönnkvist kuvaa.

Kaikki hahmot lavalla

Lavastukseen on saatu uutta tehoa, kun salin valkokangas on siirretty takaseinältä lavan etureunaan. Valkokankaan takia lavasteet on aiemmin jouduttu rakentamaan mataliksi ja helposti siirrettäviksi.

Rönnkvistin mukaan uudesta järjestelystä on otettu heti hyöty irti.

– Lavastus on iso ja näyttävä, kahden kerroksen oleskelutila, jossa on ovia makuuhuoneisiin ja käytäviin. Katsoja pystyy seuramaan, missä hahmot milloinkin liikkuvat.

Kaikkien hahmojen liikkeiden seuraaminen onkin juonen kannalta oleellista. Autiolla saarella toisilleen entuudestaan tuntemattomat kuolevat vähän eri tavoin yksi kerrallaan: Osa menehtyy myrkkyyn lavalla, osa kuolee lavan ulkopuolella. Katsoja pohtii, eikö yksikään heistä pelastu? Kuka hahmoista on murhaaja?

Näyttelijätkään eivät muistaneet murhaajaa

Näytelmän seuraamiseen vaikuttaa paljon, tunteeko katsoja tarinan entuudestaan vai näkeekö hän sen ensimmäistä kertaa.

Tarinan tunteva voi valita, haluaako seurata vain murhaajan liikkeitä. Jos juoni on entuudestaan vieras, voi näytelmää katsoa kokonaisuutena ja yrittää arvuutella, kuka hahmoista on murhaaja.

Rönnkvist veikkaa, että varmasti iso osa katsojista tuntee tarinan, mutta on myös heitä, jotka eivät muista murhaajaa.

– Työryhmässäkin oli niitä, jotka luulivat tulevansa näyttelemään murhaajaa, mutta he muistivatkin väärin, hän nauraa.

Mystinen murhaaja antoi haastetta myös näytelmän ohjaajalle. Häntä ei saa paljastaa vahingossa katsojalle, mutta hänelle on annettava mahdollisuus oikeasti suorittaa tekonsa.

– Oli mielenkiintoinen haaste saada upotettua murhaajan liikkeet kaikkeen muuhun toimintaan niin, etteivät ne ole paljastavia, mutta ovat silti olemassa. HÄSA.