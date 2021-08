Japanilainen estetiikka on elokuussa isossa roolissa Galleria Paperihuoneessa

Galleria Paperihuoneessa on elokuun ajan esillä puupiirroksia, keramiikkaa ja temperamaalauksia kolmelta taiteilijalta. Taidegalleriassa esillä on kokonaisuus nimeltä Pause ja pajan puolella temperamaalauksia, joiden pintarakenne on saatu aikaan sahanpurulla.