Jatkuva mokailu Hämeenlinnan teatterissa vaatii poikkeuksellista tarkkuutta turvallisuuden kanssa – Katso video

Tämän näytelmän tekemisessä riittää tasoja.

Hämeenlinnan teatterin uutuuden Näytelmä, joka menee pieleen tekemisessä on suuri määrä liikkuvia osia, joissa mikään ei saa mennä pieleen. Muuten lavalla olijat ovat pahimmillaan loukkaantumisvaarassa.

Lavasteet ja niihin kuuluvien yksityiskohtien tietoinen rikkoontuminen ovat iso osa näytelmää. Se vaatii taustalla häärääviltä näyttämötekniikan tekijöiltä sekunnintarkkaa työtä.

Hämeenlinnan teatterin esityksen valmistamista on helpottanut se, että lavastus on ollut käytössä heti harjoitusten alusta saakka.

”Olisi älytöntä keksiä pyörää uudelleen.”

Lavastus on sama Marjatta Kuivaston tekemä, joka on aiemmin nähty Tampereen teatterissa ja Seinäjoen kaupunginteatterissa.

– Tässä on niin erikoisia ratkaisuja, että olisi älytöntä keksiä pyörää uudelleen, ohjaaja Jukka Keinonen sanoo.

Hämeenlinnalaiset näyttämötekniikan työntekijät kävivät seuraamassa Seinäjoella kaksi esitystä, ensin katsomosta ja toisen kulissien takaa, jossa saivat nähdä toimintaa käytännössä.

Koska lavasteisiin kuuluu esimerkiksi putoavia elementtejä, näyttelijät seurasivat ensin lavasteiden teknistä sortumista katsomosta käsin. Sen jälkeen siirryttiin lavalle turvallisuus edellä.

– Se on vaatinut erityistä huolellisuutta. On varmistettu, että näyttelijöillä on esimerkiksi kunnon kengät, Keinonen kertoo.

Videolla näyttelijät Mikko Virtanen ja Sauli Suonpää kertovat pahimmista mokistaan näyttämöllä. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Näyttelijöiden työssä riittää metatasoja, kun he esittävät näytelmää näytelmän sisällä: tarina kertoo Polyteknisen Draamaseuran ensi-illasta Murha Havershamin kartanossa, mutta vastoinkäymiset muuttavat harrastajaryhmän trillerin tekemisen komediaksi, jota yleisö saa seurata.

Näytelmä, joka menee pieleen -esityksen tekstissä ei voi juuri oikoa.

– Kun kaikki ”vahingot” on kirjoitettu tekstiin sisään, niitä ei oikein voi ruveta väistämään tai keksimään itse, Keinonen sanoo.

Näytelmä jättää kuitenkin tilaa roolihenkilöille.

– Niistä voi tehdä hyvinkin meheviä, tunnistettavia ja tosia. Heitä ei tarvitse ajatella sketsihahmoina, vaan he ovat nimenomaan ihmisiä, Keinonen sanoo.

– Tämä kertoo periaatteessa mistä tahansa ryhmästä, jossa on erilaisia ihmistyyppejä. Tämä kuvaa heidän välistä dynamiikkaa ja valtasuhteita, yhdessä tekemistä ja sen vaikeutta.

Lavalle tulvivat mokat nousevat ikään kuin esteiksi, jotka luovat draamallisen jännitteen.

Trilleriä korostettu

Janne Raudaskoski esittää näytelmän ohjaajaa. Hän on tehnyt saman roolin aiemmin Oulussa.

Tunnistettavissa lavasteissa parin vuoden takainen rooli palautui nopeasti mieleen, mutta uusi ohjaaja ja täysin uudet vastanäyttelijät takaavat kuitenkin, että kyllästymisen vaaraa ei ole.

– Tässä versiossa yritetään ehkä kirkastaa vielä enemmän myös näytelmän murhamysteeriä, jotta yleisö pääsee seuraamaan senkin etenemistä.

”Tässä on hyvin tunnistettavia hahmoja.”

Trillerin kohtia korostetaan Hämeenlinnassa Harri Kuittisen musiikilla.

Ohjaaja Keinonen lupaa hymyillen, että vaikeuksista huolimatta harrastajaryhmä pääsee murhamysteerissään maaliin.

Tuleeko Polyteknisen Draamaseuran esimerkki kertoneeksi jotain myös oikeasta teatterin tekemisestä?

– Taiteilijat ovat kaikki niin suuria persoonia, että kyllä tässä on hyvin tunnistettavia hahmoja myös ammattiteatteripuolelle, Raudaskoski myöntää. HÄSA

Brittipubista liikkeelle Näytelmää, joka menee pieleen esittivät alun perin brittiläiset näyttelijäopiskelijat pubissa. Näytelmä on levinnyt ympäri maailmaa ja saanut useita näyttämötaiteen palkintoja. Suomessa näytelmän kantaesitys oli Tampereen teatterissa 2016. Hämeenlinnan esitys Ensi-ilta: 15.10.2020. Rooleissa Liisa Peltonen, Birgitta Putkonen, Janne Raudaskoski, Sauli Suonpää, , Katariina Kuisma-Syrjä, Mikko Virtanen, Sinikka Salminen. Äänisuunnittelu ja musiikin sävellys Harri Kuittinen, valosuunnittelu: Jari Vuori, pukusuunnittelu Satu Suutari. Naamiointi Liisa Sormunen, tarpeistonhoito Pirita Kervinen ja Karla Suoknuuti, pukija Karla Suoknuuti. Järjestäjä-kuiskaaja Henna Mäkelä, näyttämömestarit Timo Lindstén ja Pasi Kyllönen, näyttämömies Veikko Pulli.