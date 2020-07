Jazzilta sellaiset terveiset, että torilla tavataan – Linnajazz tarjoaa tänä vuonna letkeää soittoa yhdessä konsertissa

Perinteisesti Linnajazzin sunnuntaikonsertissa paistaa aurinko, vaikka kesä olisi sateinen. Tämä on koskenut lähinnä puistokonserttia, mutta mitenkähän tänä vuonna käy – musiikki kun soi sunnuntaina Hämeenlinnan torilla.

– Vaikka sataisi, musiikki on varmasti hyvää, lupaa Linnajazzin tuore toiminnanjohtaja Antti Mustakallio.

Koronaviruspandemia on niittänyt kesän tapahtumista suuren osan, ja Linnajazziin tälle heinäkuulle suunniteltu ohjelmakin siirrettiin vuodella eteenpäin.

Lopulta alkoi kuitenkin näyttää siltä, että jotain voisikin järjestää. Ja tässä ollaan, uuden Linnajazz-viikonlopun kynnyksellä.

Torikonserttiin saatiin useita Linnajazz-konkareita. Mukaan lähtivät kaupungin molemmat big bandit, Marjuska Santala Quartet ja Kassun jamit -kokoonpano, joka tunnetaan nimensä mukaisesti jamien järjestämisestä Taidekasarmilla.

Tauoilla yleisöä pitää lämpimänä The Hämpton Dixieband.

– Musiikki soi koko päivän, Mustakallio iloitsee.

Hän on erityisen vankasti mukana torikonsertissa, sillä pasunistina hän kuuluu kummankin big bandin soittajistoon. Linnajazz on läheinen ja tuttu tapahtuma jo monilta vuosilta.

– Aina olen jollain tavalla osallistunut.

Mustakallio otti jazzin langat käsiinsä Timo Lehdon luovuttua taiteellisen johtajan tehtävästä. Tehtävässä yhdistyvät hänen monet työnsä ja harrastuksensa: musiikki, tapahtumien järjestäminen ja yrittäjyys.

– Tässä kaikki palaset loksahtelivat kohdalleen.

Mustakallio joutui aloittamaan Linnajazzin puikoissa poikkeuksellisena vuotena. Uuden toiminnanjohtajan kädenjälkeä nähdään kunnolla vasta ensi kesänä – jos virukset eivät silloin jyllää.

Hän arvostaa Timo Lehdon kädenjälkeä ja pitää festivaalin muotoa lähtökohtaisesti valmiiksi hyvänä.

– Aina kuitenkin voidaan tuoda jotain lisää.

Uusia juttuja oli suunnitteilla jo tälle kesälle, mutta virus päätti toisin. Yksi ensi vuonna koettava uutuus on Kuorot kuutamolla -tyyppinen ravintolamusisoinnin sarja.

– Lauantai-iltana tapahtuma voisi siirtyä ravintolasta toiseen. Suunnitelmissa on myös käyttää Hämeenlinnan teatteria konserttipaikkana. Siellä on näppäränkokoinen sali.

Katoamaton osa Linnajazzia on myös tulevina vuosina Linnanpuiston sunnuntaikonsertti.

– Se on tärkeä osa tapahtumaa. Monille se on yhtä kuin Linnajazz. Se on ja pysyy. Se on mukava, hieno ja tärkeä konsertti.

Tänä vuonna tapahtuma kuitenkin kiteytyy torikonserttiin. Mustakallio uskoo, että se, että ylipäätään jokin tapahtuma saadaan, on helpotus niin esiintyjille kuin yleisöllekin.

Linnajazz torilla -konserttia ovat tukeneet Hämeenlinnan kaupunki, Oma Säästöpankki, Hauhon ja Rengon Säästöpankkisäätiöt ja Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistys. HÄSA