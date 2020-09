Jenni Haukio paljasti hämeenlinnalaisen Aino Krohnin salatun, runollisen elämän suorassa lähetyksessä

Alkusyksystä hämeenlinnalaisen Aino Krohnin puolisalainen elämä lävähti uutisiin.

Runoilija, tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio luki radiossa Suomen luonnon päivän kunniaksi järjestetyn runokilpailun voittajateoksen. Näillä silmillä -runon kirjoittaja oli eräs Veera Viita.

Viita on Krohnin kirjoittajaminä, joka on vuosia elänyt muun elämän varjossa. Viita on edustanut jonkinlaista ”sitku-elämää”.

– Hirmuisen monet ihmiset ovat nyt soittaneet ja lähettäneet viestejä ja onnitelleet. Monet ovat kysyneet, tuleeko seuraavaksi kokoelma. Olen kirjoittanut nuoresta lähtien, mutten ole ajatellut tekstieni julkaisemista. Nyt tuli vähän paineita, Krohn nauraa.

Aiheet ammennetaan Katumajärven rannalla

Luontorunokilpailuun lähetettiin noin 3 000 runoa, joista Jenni Haukio valitsi voittajan. Hän etsi taiteellisesti tasokasta runoa, joka samalla olisi helposti lähestyttävä ja samastuttava.

Yleisradion haastattelussa Haukio kuvaili, miten voittajateksti osoittaa herkällä tavalla ihmisen osan kiertokulussa ja antaa myös mahdollisuuden tunnelmoida paluulla johonkin alkuperäiseen ja riisuttuun.

Krohnin luontosuhde syntyy arjessa. Hän asuu aikoinaan isovanhemmilleen kuuluneessa huvilassa Katumajärven rannalla. Rautatieasemalle on vain pari kilometriä, mutta kotipihalla on niin hiljaista, että henkinen matka kaupunkiin on pidempi.

– Tässä paikassa olen lapsena oppinut kävelemään, puhumaan ja uimaan. Täällä luonto tulee suorastaan syliin. Sorsa johdattaa kesäisin poikasensa uimaan pihan läpi, ja kolme koiraa tiedottaa niistäkin luonnonihmeistä, joita muuten en huomaisi, Krohn kertoo.

Kirjoittajanimimerkki on italialainen sanaleikki

Tekstiilisuunnittelijaksi valmistunut ja sittemmin uran mainostoimistossa tehnyt Krohn on syntyperäinen hämeenlinnalainen ja nelinkertainen paluumuuttaja. Viimeisin paluu on kestänyt 25 vuotta.

Välissä hän ehti muun muassa asua edellisen miehensä ja lastensa kanssa pitkään Roomassa. Siellä syntyi myös kirjoittajanimimerkki Veera Viita, joka on sanaleikki.

– Aikaisemmin nimi oli Mia-Veera Viita eli italiaksi mia vera vita, todellinen elämäni. Se ei siis viittaa esimerkiksi Lauri Viitaan, kuten joku on joskus kysynyt.

Veera Viita on Krohnille eräänlainen vapauden tila. Erillinen kirjoittajanimi irrottaa paitsi menneestä työelämästä mainosmaailmassa, myös suvun tuottamasta painolastista.

Krohn on hänen äitinsä tyttönimi, ja sukuun kuuluvat niin kirjallisuusmies Julius Krohn, hänen kirjailijatyttärensä Helmi Krohn ja Aino Kallas kuin Hämeenlinnassa vaikuttaneet Kurki-Suoniotkin.

– Hain aikoinani opiskelemaan silloiseen Taideteolliseen korkeakouluun, koska halusin tehdä jotain omaa. Halusin myös irtautua kasvuvuosista ahtaan uskonnollisessa perheessä. Äidinkieli on tarkoittanut pitkää listaa asioita, joista ei saanut puhua. Olenkin kirjoittanut paljon englanniksi.

Enemmän aikaa kirjoittamiselle

Mitä tapahtuu nyt, kun Veera Viita on astunut esiin?

Krohn tunnetaan muun muassa aktiivisesta toiminnastaan Hämeenlinnan seudun taideyhdistyksessä ja Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana-66:ssa. Nyt hän suunnittelee jakavansa enemmän aikaa myös kirjoittamiselle.

– Suku on pitkäikäistä, mutta ehkä tässä iässä ei kannata jäädä miettimään. Haluan nyt jollain tavalla vahvistaa kirjallista puoltani.

Aiheet eivät ainakaan kesken lopu. Krohnilla on tukku tarinoita sekä Italian-vuosilta että mainostoimistomaailmasta. Hän on kirjoittanut myös satuja eri-ikäisille.

– Olen kokeillut vaikka minkälaisia kirjoittamisen lajeja, mutta minulle kaikkein ominaisin sanomisen tapa on runo tai proosaruno. Yritän sanoa asiat tiiviisti. HÄSA