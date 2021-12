Jo yli kymmenen vuotta joulun soitetuimpien listalla ollut Last Christmas joutui luovuttamaan kärkipaikkansa – Tästä pääset kuuntelemaan suosituimpia

Tekijänoikeusjärjestö Gramex on selvittänyt, mitkä joululaulut soivat viime jouluna eniten yksityisissä radioissa.

Jo yli 10 vuotta joulun soitetuimpien listan ykkösenä ollut Wham! -yhtyeen Last Christmas sai tällä kertaa luovuttaa voiton 70-luvun alun rauhanlaululle.

John Lennonin & Yoko Onon kappale Happy Xmas (War Is Over) otti kärkipaikan joulun soitetuimpana 592 soittokerralla.

– Musiikki muuttaa maailmaa ja joulumusiikki liennyttää! Lennonin & Yoko Onon kappale Happy Xmas (war is over) on kuin joululahjatilaus tulehtuneelle maailmanpolitiikalle, kommentoi yksityistä radiokenttää edustavan Radiomedian toimitusjohtaja Stefan Möller.

Wham!-yhtyeen Last Christmas jäi siten joulun 2020 toiseksi soitetuimmaksi kappaleeksi 526 soittokerralla.

Kolmannella sijalla oli 499 soittokerralla Band Aid kappaleella Do They Know It’s Christmas?

Neljäntenä listalla oli Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You (492 soittokertaa), viidentenä ja ensimmäisenä kotimaisena kappaleena oli Katri Helenan Joulumaa (431 soittokertaa).

Kymmenen kärkeen mahtui yhteensä neljä kotimaista kappaletta.

Kotimaisen listan toisena oli Leevin & The Leavings -yhtyeen Jossain on kai vielä joulu, kolmantena Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen, neljäntenä Haloo Helsingin Joulun kanssas jaan, viidentenä Suvi Teräsniskan Hei Mummo, kuudentena Samuli Edelmannin Avaruus (Walking In The Air), seitsemäntenä Lauri Tähkän Joulu tuo luoksein rakkaat ja kahdeksantena Juice Leskisen Sika.

Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella. Tekijänoikeusjärjestö Gramex edustaa äänitemusiikin esittäjiä ja tuottajia.