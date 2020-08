"Jos on oma sarvi vyöllä, aina siihen ilmestyy jostain juotavaa", hehkuttaa kelttifolkkia soittava bändi Hämeenlinnan menoa

Lapset keskeyttävät leikkinsä linnan valleilla, kun Niilo Sirola alkaa näppäillä irlantilaisen busukinsa kieliä ja Tomi Hyttinen takoo kehärummullaan tahtia. Viimeistään laulaja Salla Rimmin kaunis ääni herättää ohikulkevien turistien huomion.

Kolmikko on puolet Greenrose Faire -bändistä, joka on tullut kuvattavaksi Linnanpuistoon ja tsekkaamaan samalla paikat ennen ensi viikonlopun keikkojaan.

Hämeen Keskiaikafestivaalien vakioesiintyjä nousee lavalle neljä kertaa kolmen päivän aikana.

Alun perin Sirola ja Hyttinen törmäsivät toisiinsa hardrock-touhuissa vuonna 2007.

– Oltiin kerran treenikämpillä vääntämässä verta vuotavia enkelinsiipiä. Pläräsimme siinä sen tekoveren kanssa, kun aloimme puhella, että olisi kiva tehdä jotain vähän akustisempaa matskua ilman särökitaroita. Luimme kumpikin fantasiakirjallisuutta, ja siitä se idea lähti.

Sirola ja Hyttinen alkoivat vääntää koemielessä demoja keskiaikaprojektiinsa.

– Pian meillä oli tusinan verran kappaleita, ja ne kaikki kuulostivat kivoilta.

Bändi etsi pysyvää laulajaa pitkään. Kun Salla Rimmi liittyi mukaan, kaikki loksahti paikoilleen.

– Se oli meille lottovoitto. Jo koelaulussa Sallan availlessa ääntä me katsottiin Niilon kanssa toisiimme, että jes – tässä se on, Hyttinen muistelee.

Hämeenlinnan keskiaikamarkkinat oli ensimmäinen festivaali, joka buukkasi Greenrose Fairen esiintymään.

Tätä nykyä bändistä on tullut keskiaikafestivaalin vakiokalustoa. Tänä vuonna bändi esiintyy Hämeen linnalla jo 11. kertaa.

– Tällä festarilla on todellakin paikka meidän sydämissä, siitä ei ole kahta sanaa.

Neljä albumia julkaissut bändi kutsuu itse musiikkiaan kelttivaikutteiseksi folkrokiksi. Musiikissa on säilynyt alusta asti rempseä, iloinen poljento.

– Loppujen lopuksi emme ole ehkä niin hirveän keskiaikainen bändi, mutta on se siellä mausteena joukossa, Rimmi ja Sirola summaavat.

Kun keskiaikafestivaali perjantaina alkaa, Greenrose Fairen jäsenet perustavat Linnanpuistoon leirinsä, jossa he myös yöpyvät koko viikonlopun ajan.

– Tämä on kiertueemme ainoa keikka, jossa on ulkomajoitus, Sirola naurahtaa.

Bändin jäsenillä on Hämeenlinnasta hienoja muistoja. Linnanpuistossa vallitsee heidän mukaansa ainutlaatuinen henki, joka on koettava vuosi vuodelta uudestaan.

– Meillä on oma notski ja nokipannu, jossa keitämme aamukahvit. Illalla voi kierrellä muiden teltoilla turisemassa ihmisten kanssa. Mikäs sen hienompaa, Hyttinen kertoo.

– Ja jos on oma sarvi vyöllä, siihen aina ilmestyy jostain juotavaa, Sirola lisää.

Paras keikkamuisto Hämeenlinnasta on parin vuoden takaa, kun Vanajaveden yllä mollotti ”ihan jäätävän kokoinen kuu”.

– Meidän levynkansissa ja monissa biiseissä on kuu mukana. Luonnon oma valoshow tuntui maagiselta, kolmikko muistelee.

Tamperelaisbändi on kiertänyt Suomen lisäksi esimerkiksi Pärnun Hansamarkkinoilla ja Hollannin ja Englannin fantasiafestareilla.

– Siellä on joskus alipukeutunut olo, kun vastaan tulee mielikuvituksellisia asuja, Rimmi kuvailee kauniissa punavalkoisessa mekossaan.

Lokakuussa bändi on lähdössä jälleen Hollantiin, jos koronatilanne sen sallii. Normaalina vuonna keikkoja kertyy kalenteriin pari-kolmekymmentä.

– Ollaan me sitten missä päin maailmaa tahansa, jengi lähtee aina hienosti messiin. Ilosanomamme tarttuu, Hyttinen, Rimmi ja Sirola vakuuttavat. HäSa

Greenrose Faire esiintyy Hämeen Keskiaikafestivaalilla pe 14.8. klo 21.35, la 15.8. klo 15.40 ja 22.55 ja su 16.8. klo 15.

Keskiaikafestivaali

Hämeen keskiaikafestivaali järjestetään Hämeenlinnan Linnanpuistossa 14.–16. elokuuta.

Tämän vuoden teemana on magia ja myytit.

Musiikista vastaavat Greenrose Faire, Canardus Horribilis, Ants in the Pants, Tryzna, Isara sekä Amanda Aalto & The Dark Forests.

Linnalla elävöittää Alasin ry, Iloinen Joutsen sekä Humalasalo. Lauantaina esiintyy Virna leivintuvassa.

Alueohjelmassa on mm. talutusratsastuksia, heittopelejä, bofferimiekkailua sekä puuhaa lapsille.

Taisteluista tapahtumassa vastaavat Viikingit, Buhurt sekä Rohanin-tallit.

Festivaalien illat ovat klo 20 jälkeen K-18. Perjantai- ja lauantai-iltojen tuliturnajaiset sekä pidot eivät sisälly päivälippujen hintaan.

Järjestäjät kehottavat ostamaan liput ennakkoon. Tarkoituksena on vähentää jonoja ja ruuhkautumista portilla. Ennakkomyynti on ollut selvästi aiempia vuosia vilkkaampaa.

Hattulan Pyhän Ristin kirkko on mukana tapahtumassa 3.-16.8 klo 11-17, jolloin kirkossa voi ottaa itsestään jalkapuuselfien.

www.keskiaikafestivaali.fi/ohjelma